ЦСКА излезе с обръщение: Официалното завръщане в нашия дом ще бъде факт съвсем скоро

ЦСКА излезе с обръщение до своите привърженици, с което увери, че има отлична комуникация с представителите на Министърство на младежта и спорта по повод финализиране на необходимите процедури за завършване на реконструкцията на стадион "Българска армия". От клуба заявиха, че официалното завръщане на обновения стадион ще бъде факт съвсем скоро.

"Във връзка с многобройните спекулации в последните дни за напрежение между ЦСКА и Министерството на младежта и спорта, както и за забавяне на откриването на стадион „Българска армия“, клубът държи да информира цялата армейска общност, че стадион „Българска армия“ бе реконструиран за рекордно кратки срокове и сбъдването на голямата ни мечта – официалното завръщане в нашия дом, ще бъде факт съвсем скоро", написаха на официалния сайт на клуба.

"Все още няма насрочена дата за първия двубой, тъй като в момента се извършват последни довършителни дейности по имплементиране на огромен брой модерни интелигентни системи, които трябва да работят в пълен синхрон. След тяхното завършване, предстоят и изпитателни тестове на най-модерния стадион в България, който ще бъде най-функционалното, удобно и сигурно съоръжение, с което всички да се гордеем.

Искаме да уверим всички, че сме в постоянна и отлична комуникация с представителите на ММС по повод финализиране на необходимите процедури.

Разбираме огромното обществено вълнение около завръщането на ЦСКА на „Армията“. Ние също нямаме търпение да посрещнем вярната армейска публика в общия ни дом, но напомняме, че всяка информация, която не излиза от официалните канали на клуба по въпроса, не следва да се счита за достоверна. В общественото пространство често се тиражират спекулации и неверни твърдения, които – умишлено или не, създават ненужно напрежение.

От точната дата на първия официален двубой на „Българска армия“ зависи също и абонаментната кампания за настоящия сезон.

Крайната цена на картите ще бъде намалена спрямо броя мачове, които тимът ни вече е изиграл като домакин", се казва в обръщението на ЦСКА.