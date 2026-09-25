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Капитанът на Естония преди старта на Лигата на нациите: Исландия очевидно е най-силният отбор в група С/4, другите са равностойни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Капитанът на Естония преди старта на Лигата на нациите: Исландия очевидно е най-силният отбор в група С/4, другите са равностойни
Снимка: БТА
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Бившият футболист на ЦСКА и в момента капитан на естонския национален отбор Карол Метс капитан разбира, че ако малка футболна държава като Естония иска да бъде успешна в дългосрочен план, тогава най-добрите играчи трябва да бъдат в отбора. Естонците тази сутрин заминаха за Рейкявик за първата си среща от група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите, в която са още България и Люксембург. Двете срещи в потока са утре, 26-и септември, като мачът в Пловдив е от 19.00 часа. А Естония е вторият съперник на българите във вторник.

Метс говори пред soccernet.ee, а като каза, че всеки отсъстващ качествен играч е липса за селекцията.

„Особено на нивото, на което играят днес чуждестранните ни играчи, това е безценно за нас. Имаме нужда от най-добрите си играчи, за да можем да играем най-добрата си игра. Нямаме десет играчи в английската Висша лига. Разбира се, всеки играч е важен за нас“, каза още Метс, който това лято смени Санкт Паули с Бохум от Втора Бундеслига.

32-годишният централен бранител казва, че се е адаптирал добре към новия си роден клуб, но все още не е на нивото на най-добрите си дни по отношение на играта.

Думите му за отошението към националния отбор бяха насочени към Роко Роберт Шайн, който е в английския Портсмут, както и към полузащитника на Херта (Берлин) Софиян Гурам – възстановен от контузия, но без игрова практика в момента. Но за опитният бранител играчите трябва да се присъединят към националния отбор, дори когато в клуба си преминават през труден период.

„Това чувство и воля трябва да идват от самите тях. Бил съм в ситуация, в която идвам и рискувам така, че да има опасност да ми се отрази в клуба ми. Връщам се след националния отбор и усещам от ръкостискането на треньора, че нещо се е променило. След това си навързваш нещата и знаеш, че има рисокве, но не можеш да живееш в страх през цялото време. Националният отбор е и място, където да се покажеш. Чуждестранните треньори също гледат и анализират тези мачове. Със сигурност не боли. Чувството и волята трябва да идват отвътре“, смята Метс.

Естония след гостуването си в Рейкявик, ще пристигне в Пловдив, за да играе втория си мач срещу България на 29-и септември. После имат срещи с Люксембург у дома на 3 октомври и с Исландия у дома на 6 октомври, което оформя и прозорец от четири мача.

„Това е извънредна ситуация. Ние сме първите опитни зайчета и ще се опитаме да се справим с нея възможно най-добре“, каза Метс.

Каква е целта на естонския национален отбор в Лигата на нациите?

„Трябва да се фокусираме върху всеки мач. Всеки съперник е различен. Исландия очевидно е най-силният в тази група и първият мач определено ще бъде своеобразен тест за цялата кампания. Целта ми е да започна тази Лига на нациите с добър резултат и добра игра. Много е важно поне да останем „живи“, а защо не и да се борим за промоция. Всички съперници са в нашата категория или малко по-силни като Исландия, но мисля, че това е реалистично и постижимо предизвикателство за всички нас“, смята още Карол Метс.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27

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