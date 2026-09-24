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Ивайло Чочев отпада от състава на България за първите три срещи от турнира Лига на нациите

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Спорт
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Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно.

ивайло чочев отпада състава българия първите три срещи турнира лига нациите
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Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите четири мача от турнира Лига на нациите – срещу Люксембург (26.09 и 06.10), Естония (29.09) и Исландия (03.10), съобщиха от Българския футболен съюз.

Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на “трикольорите” и да вземе участие в двубоите.

За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на неговото място.

В същото време стана ясно, че футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идриз отпада от състава на младежкия национален отбор за евроквалификациите с Португалия (25.09), Чехия (30.09) и Шотландия (06.10). На негово място селекционерът на България U21 Тодор Янчев повика играча на Ботев Пловдив Велиян Видолов.

#Ивайло Чочев

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