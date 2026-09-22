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Килиан Мбапе: За победител в "Златната топка" ще обявят играч, а не отбор

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Спорт
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Церемонията по връчване на отличието ще се състои на 26 октомври в Лондон.

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Снимка: БТА
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Нападателят на Реал Мадрид и капитан на националния тим на Франция по футбол Килиан Мбапе има усещането, че годината ще бъда добра за него, коментирайки наградата "Златната топка". Церемонията по връчване на отличието ще се състои на 26 октомври в Лондон.

"Няма да обявят има на отбор от плика, а играч. Способността да си добър индивидуално на терена и да хванеш окото на наблюдателя е това, което впечатлява хората за трофей като "Златната топка", каза нападателят в интервю за RFI.

"Аз бях най-добрият голмайстор на всички големи турнири през годината и мисля, че това може да бъде добра година за мен, имам такова усещане", каза още той.

Мбапе завърши като голмайстор в първенството на Испания (25 попадения), Шампионската лига (15 попадения) и световното първенство (10 попадения), като стана футболистът с най-много голове в историята на Мондиала - 22.

При гласуването 20 от 100 вота ще дойдат от Африка, което радва Мбапе, тъй като той има алжирски корени заради майка си и камерунски от баща си.

"Винаги съм се чувствал обичан, когато стъпя на африканския континент. Винаги ми доставя удоволствие хората да говорят за мен, да ме свързват със "Златната топка", добави Мбапе пред RFI.

"Сега започва нов етап с нов треньор. Това е началото, нещо ново. Ще трябва да се адаптираме, но трябва и да печелим постоянно, защото това очакват хората от нас. Разбира се, всички очакват Франция да е на върха", каза Мбапе за началото на Зинедин Зидан начело на "петлите".

"Живеем в един град (б. а. - Мадрид) и сме се срещали няколко пъти. Познаваме се, но чаках да дойде в замъка (б. а. - Клерфонтен), за да разбера какво очаква от нас като отбор, какво очаква от мен като играч", каза той за новия селекционер.

Франция има четири мача в Лигата на нациите, като ще играе в Турция и в Белгия на 25 и 28 септември, преди да приеме Италия и отново Белгия на "Стад дьо Франс".

#Златна топка 2026 година #Килиан Мбапе

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