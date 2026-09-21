Луис де ла Фуенте остава начело на националния отбор на Испания до края на Евро 2032

Луис де ла Фуенте, който изведе Испания до световната титла това лято вече официално е с нов договор до 2032 година, обявиха от Кралската испанска футболна федерация. Новото споразумение съвпада с края на европейското първенство през 2032 г., което ще се проведе в Турция и Италия.

За първи път в историята на испанския национален отбор се сключва толкова дългосрочен договор със селекционер. Предстоят шест години, в които са включени три големи финални турнира: Евро 2028, Мондиал 2030 и Евро 2032. Освен това в този период ще се проведат и три издания на Лигата на нациите – през 2027, 2029 и 2031 г.

Заедно със значително увеличение на заплатата Де ла Фуенте получава признание за своя успешен път, през който донесе три трофея във витрината на националния отбор: от Лигата на нациите 2022/23, Европейското първенство 2024 и Световното първенство 2026. Единственият турнир, който не успя да спечели, беше Лигата на нациите през 2025 г., когато Испания загуби финала срещу Португалия след изпълнение на дузпи в Мюнхен.

Де ла Фуенте вече има 50 двубоя начело на „Ла Фурия Роха“. Балансът му е 38 победи, 10 равенства и само 2 загуби. Пораженията дойдоха срещу Шотландия (единственото в официален мач) и в приятелска среща с Колумбия на Олимпийския стадион в Лондон. Благодарение на това Испания се радва на най-дългата си серия от срещи без загуба в историята – както в общия брой срещи (38), така и в официалните (39).