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Тестът за наркотици на нападателя на Каляри и италиански национал Даниел Малдини е отрицателен

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Спорт
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Тестът за наркотици на нападателя на Каляри и италиански национал Даниел Малдини е отрицателен
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Официалният тест за наличието на наркотични вещества в кръвта на нападателя на Каляри Даниел Малдини, който е и италиански национал, в болница "Нигуарда" в Милано е отрицателен, съобщи агенция АНСА.

След победата на Каляри над Аталанта с 2:1 синът на легендата Паоло Малдини е получил ден почивка в Милано, а около 5 часа сутринта в неделя (20 септември) на волана на личния си автомобил предизвика катастрофа с петима леко ранени при инцидента. Шофьорската книжка на нападателя бе отнета от полицията, тъй като той е дал два положителни теста за употреба на алкохол, макар и в малки количества.

Малдини-младши по-скоро бе застрашен от теста за наркотици, който в първия момент е бил положителен, но изследванията в болница "Нигуарда" показват, че резултатът е "под праговата стойност". Инцидентът явно не се е отразил на Даниел Малдини, тъй като той вкара гола за победата на Каляри през уикенда за успеха срещу Удинезе с 1:0. Тимът от Сардиния е на четвърто място в класирането на Серия А с 12 точки от 5 мача, като има само точка по-малко от лидерите Рома, Лацио и Интер Милано.

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#Даниел Малдини

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