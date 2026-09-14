Даниел Малдини катастрофира в Милано, пробите му за алкохол и наркотици са положителни

Нападателят на Каляри Даниел Малдини е участвал в автомобилна катастрофа в Милано рано сутринта в неделя. Според информация на "Гадзета дело Спорт“ първоначалните му тестове за алкохол и наркотици са дали положителни резултати.

Синът на легендата на Милан Паоло Малдини е бил зад волана на своето Порше Карера, като в автомобила са пътували още трима души - двама мъже и една жена. При инцидента няма пострадали.

След катастрофата Малдини е бил подложен на тест за алкохол. Първата проба е отчела 0,91 промила, а втората – 0,89 промила. Първоначалният тест за наркотици също е бил положителен, като се очакват резултатите от токсикологичните изследвания, направени в болница.

Вследствие на случилото се шофьорската книжка на футболиста е била отнета. Адвокатът на семейство Малдини Данило Буонджорно е уверил, че играчът се намира в добро състояние.

Инцидентът се случва непосредствено след силен момент за Малдини на футболния терен. Нападателят отбеляза победния гол за Каляри срещу Аталанта в Бергамо през уикенда, след което получи почивен ден от клуба. Той е трябвало да се включи в следобедната тренировка на тима в понеделник.

От Каляри засега не са излезли с официална позиция по случая, докато се очакват окончателните резултати от токсикологичните изследвания.