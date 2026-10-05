Треньорът на Португалия: Ако иска, Роналдо ще се върне при нас

Без своята суперзвезда Кристиано Роналдо, Португалия победи Норвегия с 2:1 и се класира за четвъртфиналите на Лигата на нациите в неделя.

Селекционерът Жорже Жезус отвори вратата за завръщането на Роналдо, който напусна лагера на тима, след като научи, че ще бъде оставен на пейката за втори пореден мач.

„Кристиано? Той ще бъде повикан за следващата международна почивка. Ако иска, ще се върне при нас. Ще поговорим отново за това преди следващото обявяване на състава, но той трябва да реши“, каза Жорже Жезус на пресконференция след победата над Норвегия.

Занапред всичко е в ръцете на бившата звезда на Реал Мадрид и водещ реализатор на Португалия за всички времена и играч с най-много мачове - 234 участия и 146 отбелязани голове.

Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса също взе отношение по скандала, който занимава медиите и феновете в последните дни.

Той заяви, че нападателят на Ал-Насър е „най-добрият играч в историята“:

"Присъствието му в националния отбор е заслужено благодарение на изключителните му спортни способности и това е неоспоримо. Той винаги ще остане неразделна част от тази група, стига да е във форма и готов“.

"Това, което се случи между него и Жорже Жезус, беше просто недоразумение, което трябва да бъде разрешено в отбора. Той можеше да прекрати кариерата си на световното първенство, но не го направи, от любов към националния си отбор. Мога да потвърдя връзката, която той споделя с португалския народ. Сега, след като четирите мача приключиха, имаме времето и спокойствието да седнем заедно и да разрешим недоразумението. Кристиано е част от нашето наследство и той винаги ще бъде там, когато треньорът го иска", заяви още Педро Проенса.