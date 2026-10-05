Белгия гостува на Франция в битка за първото място

Франция се изправя срещу Белгия в двубой от Лигата на нациите тази вечер. Мачът е от 21:45 ч. на "Стад дьо Франс" в Париж.

Франция продължи доминацията си срещу Белгия с победа с 1:0 като гост на 28 септември в първата среща от турнира. Така "петлите" са в серия от шест поредни успеха над "червените дяволи". В четири от мачовете Франция не допуска гол, а в два от двубоите и двата тима се разписват.

Днешните съперници водят битка за първото място в групата, като Франция има точка аванс на върха. "Петлите" са непобедени след три мача. Тимът постигна два успеха с по 1:0 - срещу Турция и Белгия, в първите два мача на Зинедин Зидан, преди да завършат наравно 1:1 срещу Италия на "Стад дьо Франс".

Белгия пък срази Италия и Турция, и е с намерението да оглави групата, но за да се случи това, трябва да запише успех срещу Франция тази вечер.

В другия мач от групата Италия приема Турция. Тимът на Роберто Манчини стартира със загуба 0:2 от Белгия. В следващите две срещи надигра Турция като гост с 4:1, а после не се даде при визитата на Франция, завършила наравно 1:1. Италианците са на третата позиция с актив от 4 точки, и ако днес запишат победа, а Белгия загуби от Франция, ще се изкачат до второто място в подреждането.

Турция за пръв път е в Лига А на турнира, но до момента не се справя по желания начин. Турците инкасираха поражения от Италия, Франция и Белгия и заемат последното място в групата.