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Нидерландия прекърши Сърбия и завърши като лидер в групата след първите мачове на Шави

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Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
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Джошуа Зиркзее донесе трудния успех с 2:1 в Айндховен, а "лалетата“ удържаха натиска на съперника в напрегнатите финални минути

нидерландия прекърши сърбия завърши лидер групата първите мачове шави
Снимка: БГНЕС
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Нидерландия постигна трудна победа с 2:1 над Сърбия в четвъртия си двубой от група 2 на Лига А в Лигата на нациите. Джошуа Зиркзее отбеляза решаващото попадение през второто полувреме, а селекцията на Шави завърши първия си международен прозорец под ръководството на испанеца като лидер в групата.

Шави заложи на експериментален състав на "Филипс Стейдиъм“, като една от изненадите беше използването на Теун Копмайнерс като централен защитник до Върджил ван Дайк. При притежание на топката Копмайнерс често се изнасяше напред към халфовата линия и формацията на домакините придобиваше вид на 3-4-3.

Ноа Ланг, Райън Гравенберх и Тиджани Райндерс също се завърнаха сред титулярите, а Нидерландия започна активно. Домакините обаче трудно намираха последния пас и не успяваха да материализират превъзходството си.

Мекс Меердинк пропусна две възможности, като първо стреля над вратата след центриране на Крисенсио Съмървил, а след това не намери целта с глава след отразен удар на Джоуи Веерман.

Сърбия постепенно започна да поглежда по-смело към вратата на Барт Вербрюген, а Михайло Цветкович отправи първия сериозен предупредителен изстрел за гостите.

Тъкмо когато темпото на нидерландците започна да спада, Копмайнерс откри резултата. Той изпълни остро свободен удар към наказателното поле, никой не успя да играе с топката и тя директно попадна в мрежата за 1:0.

Преднината обаче не се задържа дълго. Душан Тадич постави началото на сръбската атака, а Алекса Терзич центрира към далечната греда. Там 19-годишният Михайло Цветкович получи достатъчно пространство и с глава възстанови равенството.

Сърбия продължи да създава проблеми и преди почивката. Тадич отново беше в основата на опасна атака, но включилият се Страхиня Павлович не успя да се възползва от подаването му. От другата страна Нидерландия отговори с блокиран удар на Ван Дайк.

Проблемите за домакините продължиха и след паузата. Цветкович се освободи от Копмайнерс и стреля покрай вратата, а сръбският нападател остана постоянна заплаха за нидерландската отбрана.

Шави реагира с промени. Зиркзее замени Меердинк още в началото на второто полувреме, а впоследствие в игра се появиха Рубен ван Бомел, Йорел Хато и Дживай Зехиел. Преди това Райндерс получи отлична възможност след подаване на Веерман, но ударът му премина на сантиметри от целта.

Нидерландия постепенно отново започна да намира пространства и в 72-ата минута стигна до втория си гол. Дензъл Дъмфрис изпрати силно подаване към далечната греда, Райндерс успя да задържи топката в игра и я насочи към Джошуа Зиркзее, който реализира за 2:1. Това беше първият му официален гол за националния отбор през 2026 година.

Домакините имаха възможности да решат окончателно срещата, но Райндерс и Копмайнерс не успяха да преодолеят Ваня Милинкович-Савич.

Това остави интригата жива до последните секунди. Нидерландия понесе и неприятен удар, след като Мики ван де Вен получи контузия при единоборство с влезлия като резерва Лука Йович и не успя да завърши двубоя.

Сърбия хвърли сили в търсене на равенството, а Неманя Гудел отправи опасен далечен удар, при който Вербрюген трябваше да се намесва. Нидерландският вратар обаче запази аванса на своя тим и "лалетата“ удържаха победата с 2:1.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Сърбия по футбол #Национален отбор на Нидерландия по футбол

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