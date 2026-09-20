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Юнайтед се измъкна в 89-ата минута срещу Фулъм

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Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
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Така Манчестър Юнайтед се измъкна с точка от „Крейвън Котидж“, докато Фулъм отново остана с празни ръце в битката за първата си победа под ръководството на Арбелоа.

Матеуш Куня
Снимка: БГНЕС
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Матеус Куня се превърна в спасител за Манчестър Юнайтед, който измъкна равенство 1:1 при гостуването си на Фулъм. Бразилецът донесе точката на „червените дяволи“ с гол в 89-ата минута, а така Юнайтед продължи серията си без загуба на „Крейвън Котидж“ до 11 мача.

За домакините равенството бе поредното разочарование. Фулъм не успя да запише първа победа във Висшата лига след идването на Алваро Арбелоа и остава на дъното на класирането с едва две точки, като под тима вече е Тотнъм.

Юнайтед започна по-активно и още в началото Лисандро Мартинес бе близо до гол с впечатляващо воле. Бернд Лено обаче се намеси и изби топката с една ръка.

Гостите продължиха да натискат, а Бруно Фернандеш бе още по-близо до откриване на резултата. След комбинация с Куня португалецът стреля опасно, но топката срещна гредата.

Фулъм постепенно изравни играта и започна да създава сериозни проблеми на защитата на Юнайтед. Алекс Иуоби центрира към Джош Кинг на далечната греда, но нападателят не успя да затрудни Сене Ламенс. Малко след това белгийският вратар се намеси и при силен удар на Сандер Берге, а Оскар Боб стреля покрай вратата.

След нулево първо полувреме домакините стигнаха до преднината си в 63-ата минута, макар и с голяма доза късмет.

Калвин Баси отне топката от Куня и стреля. Ламенс успя да спаси, но при опита си да изчисти Лисандро Мартинес неволно изпрати топката в собствената си врата – 1:0 за Фулъм.

Юнайтед опита да отговори, но дълго време не намираше начин да пробие домакинската защита. Когато изглеждаше, че Фулъм ще удържи ценния успех, късметът обърна гръб на домакините.

В 89-ата минута Куня получи пространство и отправи мощен далечен удар. Топката се отклони сериозно в Давид Афенгрубер, промени траекторията си и заблуди Лено, за да се озове в мрежата – 1:1.

Така Манчестър Юнайтед се измъкна с точка от „Крейвън Котидж“, докато Фулъм отново остана с празни ръце в битката за първата си победа под ръководството на Арбелоа.

#Висша лига 2026/27 #ФК Фулъм #ФК Манчестър Юнайтед

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