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Първа загуба от началото на сезона за Комо

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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В друг двубой от кръга Парма записа първата си победа за сезона, след като се наложи с 2:1 над Дженоа пред собствена публика.

Фрозиноне
Снимка: БГНЕС
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Комо допусна първа загуба от началото на сезона в Серия А. В мач от петия кръг тимът отстъпи с 0:2 при гостуването си на Фрозиноне.

Домакините свършиха работата си още преди почивката, когато реализираха и двете си попадения. Джакомо Кало откри резултата, а Гиорги Квернадзе удвои преднината на Фрозиноне.

Така двата отбора имат по 10 точки, но Фрозиноне заема петото място в класирането, докато Комо е непосредствено зад него.

След паузата за националните отбори Фрозиноне ще има тежко гостуване на Наполи, докато Комо ще търси бърза реакция срещу лидера Рома у дома.

В друг двубой от кръга Парма записа първата си победа за сезона, след като се наложи с 2:1 над Дженоа пред собствена публика.

Давид Ромеро даде аванс на домакините в 38-ата минута, а Дженоа успя да изравни след почивката. В 70-ата минута Милутин Осмаич се разписа след асистенция на Лоренцо Коломбо.

Парма обаче стигна до победния гол десет минути преди края. Понтус Алмквист се оказа точен и донесе трите точки на своя тим.

Домакините бяха по-ефективни в атака, въпреки че Дженоа имаше по-голямо притежание на топката – 61%.

След успеха Парма се изкачи до 15-ото място, докато Дженоа остава 19-и. Победата бе първа за Парма през сезона, а „грифоните“ все още не са записали успех в първенството.

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#Серия А 2026/2027 #ФК Фрозиноне #ФК Комо #ФК Дженоа #ФК Парма

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