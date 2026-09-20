Първа загуба от началото на сезона за Комо

Комо допусна първа загуба от началото на сезона в Серия А. В мач от петия кръг тимът отстъпи с 0:2 при гостуването си на Фрозиноне.

Домакините свършиха работата си още преди почивката, когато реализираха и двете си попадения. Джакомо Кало откри резултата, а Гиорги Квернадзе удвои преднината на Фрозиноне.

Така двата отбора имат по 10 точки, но Фрозиноне заема петото място в класирането, докато Комо е непосредствено зад него.

След паузата за националните отбори Фрозиноне ще има тежко гостуване на Наполи, докато Комо ще търси бърза реакция срещу лидера Рома у дома.

В друг двубой от кръга Парма записа първата си победа за сезона, след като се наложи с 2:1 над Дженоа пред собствена публика.

Давид Ромеро даде аванс на домакините в 38-ата минута, а Дженоа успя да изравни след почивката. В 70-ата минута Милутин Осмаич се разписа след асистенция на Лоренцо Коломбо.

Парма обаче стигна до победния гол десет минути преди края. Понтус Алмквист се оказа точен и донесе трите точки на своя тим.

Домакините бяха по-ефективни в атака, въпреки че Дженоа имаше по-голямо притежание на топката – 61%.

След успеха Парма се изкачи до 15-ото място, докато Дженоа остава 19-и. Победата бе първа за Парма през сезона, а „грифоните“ все още не са записали успех в първенството.