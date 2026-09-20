БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Сити надви Съндърланд в голова буря на "Етихад"

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Футбол
Запази

Брайън Броби записа хеттрик за гостите, но играчите на Енцо Мареска също показаха впечатляваща успеваемост пред гола.

Манчестър Сити Ерлинг Холанд
Снимка: БТА
Слушай новината

Манчестър Сити победи Съндърланд с 5:3 в мач от 5-ия кръг на Висшата лига. Брайън Броби записа хеттрик за гостите, но играчите на Енцо Мареска също показаха впечатляваща успеваемост пред гола.

Домакините откриха резултата на стадион "Етихад" в Манчестър в 9-ата минута. Енцо Фернандес се разписа от пряк свободен удар.

Само три минути по-късно "черните котки" възобновиха равенството. Енцо Льо Фе изведе Брайън Броби сам срещу вратаря и нападателят изравни.

"Гражданите" възстановиха аванса си в 29-ата минута. Тимът отне топката след висока преса и Раян Шерки направи резултата 2:1 с шут от вътрешността на наказателното поле.

Сценарият се повтори и гостите отново изравниха след около три минути игра. Брайън Броби удвои головата си сметка, като засече успоредно на голлинията подаване по земя в пеналтерията на Тома Мюние.

До почивката имаше време за още един гол. Антоан Семеньо също записа името си сред голмайсторите. Полузащитникът стреля от движение, след отбита топка в пеналта, за 3:2.

След паузата двата отбора продължиха да бележат. Норди Мукиеле попречи на Кевин Дансо да изчисти извеждащо подаване на Раян Шерки. Топката се озова в Антоан Семеньо, който завърши атаката хладнокръвно с удар в далечния ъгъл.

Футболистите на Режис Льо Бри за пореден път показаха, че не се предават и намалиха пасива си две минути по-късно. Брайън Броби оформи своя хеттрик, като докосна топката на голлинията след подаване на Нилсон Ангуло.

Ерлинг Холанд подпечата успеха на тима си в 82-ата минута. Нападателят засече подаване във вратарското поле на Йошко Гвардиол. Първоначално голът не бе зачетен, но ВАР промени това решение.

В последната минута на редовното време Даниъл Балърд също бе близо до гол, но негов удар докосна дясната греда.

В последния случай, когато Манчестър Сити започна сезона с пет победи (2023), отборът спечели титлата.

Манчестър Сити оглавява класирането с пълен актив от 15 пункта. Съндърланд остава на 14-ата позиция в подреждането с 4 точки.

Останалите мачове, играни по същото време:

Борнемут - Ливърпул 0:1
Лийдс - Кристъл Палас 0:0

#Съндърланд #Манчестър Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
1
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
2
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
4
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но сцената е България
5
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но...
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели
6
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
5
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Европейски футбол

Александър Исак донесе победа на Ливърпул
Александър Исак донесе победа на Ливърпул
Фиорентина и Наполи не се победиха след зрелищно равенство във Флоренция Фиорентина и Наполи не се победиха след зрелищно равенство във Флоренция
Чете се за: 02:52 мин.
Тодор Янчев посочи на кои младежи ще разчита за предстоящите европейски квалификации Тодор Янчев посочи на кои младежи ще разчита за предстоящите европейски квалификации
Чете се за: 01:37 мин.
Лацио победи Венеция и се изкачи на 3-то място в италианската Серия А Лацио победи Венеция и се изкачи на 3-то място в италианската Серия А
Чете се за: 01:12 мин.
Олимпик Лион записа разгромна победа над Рен и измести Париж ФК от второто място в Лига 1 Олимпик Лион записа разгромна победа над Рен и измести Париж ФК от второто място в Лига 1
Чете се за: 00:52 мин.
Пламен Андреев допусна четири гола при сензационна загуба на Дебрецен от Вашаш (Будапеща) Пламен Андреев допусна четири гола при сензационна загуба на Дебрецен от Вашаш (Будапеща)
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Голяма част от медицинските сестри в яслите във Варна са в пенсионна възраст Голяма част от медицинските сестри в яслите във Варна са в пенсионна възраст
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Музика и политика: Ед Шийрън се извини на феновете си след скандала Музика и политика: Ед Шийрън се извини на феновете си след скандала
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Ключови регионални избори в Германия: Берлин и Мекленбург-Предна...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Бойко Борисов: Най-големите инвестиции на българите са в хазарта
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Последен ден на избори в Русия: Опозицията на Путин призова за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ