Манчестър Сити надви Съндърланд в голова буря на "Етихад"

Манчестър Сити победи Съндърланд с 5:3 в мач от 5-ия кръг на Висшата лига. Брайън Броби записа хеттрик за гостите, но играчите на Енцо Мареска също показаха впечатляваща успеваемост пред гола.

Домакините откриха резултата на стадион "Етихад" в Манчестър в 9-ата минута. Енцо Фернандес се разписа от пряк свободен удар.

Само три минути по-късно "черните котки" възобновиха равенството. Енцо Льо Фе изведе Брайън Броби сам срещу вратаря и нападателят изравни.

"Гражданите" възстановиха аванса си в 29-ата минута. Тимът отне топката след висока преса и Раян Шерки направи резултата 2:1 с шут от вътрешността на наказателното поле.

Сценарият се повтори и гостите отново изравниха след около три минути игра. Брайън Броби удвои головата си сметка, като засече успоредно на голлинията подаване по земя в пеналтерията на Тома Мюние.

До почивката имаше време за още един гол. Антоан Семеньо също записа името си сред голмайсторите. Полузащитникът стреля от движение, след отбита топка в пеналта, за 3:2.

След паузата двата отбора продължиха да бележат. Норди Мукиеле попречи на Кевин Дансо да изчисти извеждащо подаване на Раян Шерки. Топката се озова в Антоан Семеньо, който завърши атаката хладнокръвно с удар в далечния ъгъл.

Футболистите на Режис Льо Бри за пореден път показаха, че не се предават и намалиха пасива си две минути по-късно. Брайън Броби оформи своя хеттрик, като докосна топката на голлинията след подаване на Нилсон Ангуло.

Ерлинг Холанд подпечата успеха на тима си в 82-ата минута. Нападателят засече подаване във вратарското поле на Йошко Гвардиол. Първоначално голът не бе зачетен, но ВАР промени това решение.

В последната минута на редовното време Даниъл Балърд също бе близо до гол, но негов удар докосна дясната греда.

В последния случай, когато Манчестър Сити започна сезона с пет победи (2023), отборът спечели титлата.

Манчестър Сити оглавява класирането с пълен актив от 15 пункта. Съндърланд остава на 14-ата позиция в подреждането с 4 точки.

Останалите мачове, играни по същото време:

Борнемут - Ливърпул 0:1

Лийдс - Кристъл Палас 0:0