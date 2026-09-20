Александър Исак донесе победа на Ливърпул

Ливърпул записа втора победа от началото на сезона в Премиър лийг, след като се наложи с 1:0 като гост над Борнемут. Мърсисайдци остават непобедени под ръководството на Андони Ираола, а успехът бе още по-сладък, тъй като именно на „Виталити Стейдиъм“ испанецът е водил „черешките“.

Единственото попадение реализира Александър Исак в 57-ата минута, като това бе четвъртият му гол от началото на сезона. Ливърпул не създаде голям брой положения, но бе стабилен в защита и успя да контролира двубоя в ключовите моменти.

С победата „червените“ събраха девет точки и вече са само на три зад шампиона Арсенал. Борнемут остава без успех през сезона и има едва три точки, което го оставя непосредствено над зоната на изпадащите. За Ливърпул това бе и трета поредна суха мрежа в първенството.