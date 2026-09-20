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Александър Исак донесе победа на Ливърпул

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Мърсисайдци остават непобедени под ръководството на Андони Ираола.

Александър Исак Ливърпул
Снимка: БТА
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Ливърпул записа втора победа от началото на сезона в Премиър лийг, след като се наложи с 1:0 като гост над Борнемут. Мърсисайдци остават непобедени под ръководството на Андони Ираола, а успехът бе още по-сладък, тъй като именно на „Виталити Стейдиъм“ испанецът е водил „черешките“.

Единственото попадение реализира Александър Исак в 57-ата минута, като това бе четвъртият му гол от началото на сезона. Ливърпул не създаде голям брой положения, но бе стабилен в защита и успя да контролира двубоя в ключовите моменти.

С победата „червените“ събраха девет точки и вече са само на три зад шампиона Арсенал. Борнемут остава без успех през сезона и има едва три точки, което го оставя непосредствено над зоната на изпадащите. За Ливърпул това бе и трета поредна суха мрежа в първенството.

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#Висша лига 2026/27 #ФК Борнемут #ФК Ливърпул #Александър Исак

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