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Фиорентина и Наполи не се победиха след зрелищно равенство във Флоренция

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Спорт
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Три греди в рамките на половин час попречиха на някой от двата отбора да стигне до успеха.

Фиорентина Кевин де Бройне Наполи
Снимка: БТА
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Наполи загуби две точки при гостуването си на Фиорентина на стадион „Артемио Франки“, като срещата от 5-ия кръг на италианското „Калчо“ завърши 1:1, но спокойно можеше да приключи 4:4. Вратарите на двата тима – Давид де Хеа и Милинкович-Савич правеха по едно спасяване на всеки няколко минути, а гредата беше уцелена три пъти в рамките на половин час.

Тимът от Флоренция беше по-добрият отбор в първите двадесет минути. Артур Ата загуби равновесие, иначе ударът му нямаше да се спре в напречната греда от близко разстояние в 17-ата минута, а две минути по-късно ударът на Николо Фаджоли от 25 метра бе избутан към гредата от Милинкович-Савич. Наполи отговори веднага: центрирането на Матео Политано намери Матиас Оливера, чието изпълнение удари гредата, преди Де Хеа да улови.

В 23-ата минута гостите откриха резултата чрез Били Гилмор, който се разписа след изпълнение на ъглов удар от Матео Политано. Но Фиорентина имаше шансове да изравни преди почивката. Франко Мастантуоно стреля с глава встрани от центриране на Матео Пелегрино, а в другия край на терена Ноа Ланг стреля над вратата два пъти в края на първото полувреме.

Домакините възстановиха равенството 6 минути след началото на второто полувреме, след като Алехандро Хименес се разписа от границата на наказателното поле. Това вдигна темпото при домакините, които продължиха да търсят повече гола и Мастантуоно стреля покрай вратата, след което в следващата атака подаде на Фаджоли, който някак си се изви от добра позиция и стреля покрай вратата. Резервата Виктор Валдепенас принуди Милинкович-Савич да направи страхотно спасяване в рамките на един час след пробива на Алиеу Нджие подясно.

Наполи също отговори, след като треньорът им Макс Алегри направи три смени за 8 минути, а последните 20 минути принадлежаха на Де Хеа.

С това равенство Наполи събира 7 точки и има само една победа в последните си четири срещи, като заедно с Фрозиноне, Ювентус и Сасуоло поделя 7-10 място. Домакините от Фиорентина са на 16-о място с 4.

#Фиорентина #Наполи #Флоренция

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