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Тодор Янчев посочи на кои младежи ще разчита за предстоящите европейски квалификации

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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На 25 септември България открива кампанията си с домакинство на Португалия на стадион “Георги Бенковски” в Пазарджик.

Тодор Янчев посочи на кои младежи ще разчита за предстоящите европейски квалификации
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Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите решителни европейски квалификации. На 25 септември от 18:30 ч. България приема Португалия на стадион “Георги Бенковски” в Пазарджик. На 30 септември от 19:00 ч. гостуваме на Чехия на "Малшовичка Арена" в Храдец Кралове. На 6 октомври от 19:30 ч. сме домакини на Шотландия U21 отново в Пазарджик

От състава поради контузия отпада халфът на АЕК Ларнака Иван Панков.

Ето и списъка с повикани играчи:

Вратари:

Александър Андреев (Жирона), Пламен Андреев (Дебрецен), Андрей Кръстев (Сампдория)

Защитници:

Мартин Георгиев (АЕК Атина), Росен Божинов (Пиза), Тодор Павлов (Локомотив Пловдив), Кубрат Йонашчъ (Септември София), Никола Нейчев (Локомотив София), Петър Атанасов (Монтана), Валери Владимиров (Милан), Симеон Шишков (Лудогорец)

Полузащитници:

Цветослав Маринов (Спартак Варна), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Дамян Йорданов (Ал Ула), Асен Митков (Левски), Никола Илиев (Септември София), Александър Маринов (Лудогорец)

Нападатели:

Филип Гигов (Ботев Враца), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Васил Казълджиев (Славия), Роберто Райчев (Славия), Стивън Стоянчов (Левски), Георги Лазаров (Черно море).

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