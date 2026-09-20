Тодор Янчев посочи на кои младежи ще разчита за предстоящите европейски квалификации

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите решителни европейски квалификации. На 25 септември от 18:30 ч. България приема Португалия на стадион “Георги Бенковски” в Пазарджик. На 30 септември от 19:00 ч. гостуваме на Чехия на "Малшовичка Арена" в Храдец Кралове. На 6 октомври от 19:30 ч. сме домакини на Шотландия U21 отново в Пазарджик

От състава поради контузия отпада халфът на АЕК Ларнака Иван Панков.

Ето и списъка с повикани играчи:

Вратари:

Александър Андреев (Жирона), Пламен Андреев (Дебрецен), Андрей Кръстев (Сампдория)

Защитници:

Мартин Георгиев (АЕК Атина), Росен Божинов (Пиза), Тодор Павлов (Локомотив Пловдив), Кубрат Йонашчъ (Септември София), Никола Нейчев (Локомотив София), Петър Атанасов (Монтана), Валери Владимиров (Милан), Симеон Шишков (Лудогорец)

Полузащитници:

Цветослав Маринов (Спартак Варна), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Дамян Йорданов (Ал Ула), Асен Митков (Левски), Никола Илиев (Септември София), Александър Маринов (Лудогорец)

Нападатели:

Филип Гигов (Ботев Враца), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Васил Казълджиев (Славия), Роберто Райчев (Славия), Стивън Стоянчов (Левски), Георги Лазаров (Черно море).