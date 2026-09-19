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Станислав Генчев: Сигурен съм, че паузата ще ни се отрази добре

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Ботев се наложи с 3:0 над Септември в среща от Първа лига.

Станислав Генчев
Снимка: Startphoto.bg
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Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев очаквано остана доволен от изразителната победа с 3:0 над Септември (София) в 10-ия кръг на Първа лига.

„Изключително съм доволен от победата, вярно – имахме определени затруднения в някои моменти. Септември е добър отбор, който изгражда много атрактивен стил на игра с разигравания. След като поведохме с 1:0, имахме малки затруднения и позволихме няколко ситуации пред нашата врата. През второто полувреме след червения картон за домакините и отбелязания втори гол от нас, нещата на терена доста се поуспокоиха и бяхме лежерни в някои ситуации. Но като цяло победата е изключително важна, тъй като ни предстои пауза от три седмици и беше много важно да запазим позитивното настроение от последните две победи и да стигнем трета такава", започна наставникът на Ботев (Пловдив).

„Така в тази пауза от три седмици ще можем да поработим върху грешките, които допускаме, особено в защитен план. Когато отборът побеждава, на всички ни се иска следващият мач да е утре, защото настроението е добро, футболистите работят с голямо усърдие и тогава много по-лесно се получават нещата. Но аз съм сигурен, че тази пауза ще ни се отрази добре, защото аз виждам някои пропуски в нашия отбор, върху които трябва да поработим усърдно и да ги поизчистим, защото първенството навлиза в своята решаваща фаза и не можем да си позволяваме такива грешки. Сега няма да казвам на противниците къде виждаме грешки, те са очевидни за всички, които разбират от футбол“, завърши младият специалист.

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