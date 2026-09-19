Дунав пропиля два гола аванс срещу Ботев Враца при завръщането на Чиликов

Дунав Русе пропиля два гола аванс и завърши 2:2 в домакинството си на Ботев Враца в среща от 10-ия кръг на Първа лига при повторното завръщане начело на тима на Георги Чиликов. Така домакините продължават да нямат успех пред собствена публика от началото на кампанията.

За русенци точни бяха Джордан Сейнт-Луис и Валиньо, а Сейни Санянг намали изоставането на гостите в добавеното време на първата част. В последните минути на мача Касим Хаджи донесе точката на Ботев.

В класирането Ботев е на девета позиция с 9 точки, а Дунав е на предпоследното,13-о място с 5.

Отборът от Русе взе аванс в резултата още в 9-ата минута, когато Джордан Сейнт-Луис засече с глава центриране на Димитър Тодоров за 1:0.

В 36-ата минута Александър Валиньо удвои, възползвайки се от асистенция на Кристиян Бойчев.

До края на полувремето футболистите от Враца успяха да върнат един гол чрез Сейни Санянг, който се оказа в добра позиция в наказателното поле и се разписа с удар от близо.

През вторите 45 минути головите положения не бяха много, но врачани доминираха. Пропуски пред вратата на домакините направиха Мартин Петков, Денислав Минчев и Мартин Смоленски. Впоследната минута на редовното време Касим Хаджи донесе точката на своя тим. Той направи 2:2 след удар с глава след центриране на Радослав Цонев.

В следващия кръг на 11 октомври Дунав ще гостува на Септември в София, а Ботев Враца приема Спартак Варна ден по-рано.