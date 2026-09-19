Байерн и Хари Кейн стартираха преговори за нов договор

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Винсент Компани коментира бъдещето на нападателя Хари Кейн. Играчът е с баварците от 2023 г. Договорът на 33-годишния англичанин с клуба е до юни 2027 г.

„Клубът води преговори. Имаме добър управленски екип в лицето на Макс Еберл, Кристоф Фройнд и Ян Дрезен – те работят по това. Уважавам факта, че това ще отнеме време. Най-важното за мен е той да се чувства добре и да играе по най-добрия начин“, цитира Bayern&Germany думите на Компани.

Кейн е изиграл 154 мача за Байерн във всички състезания, отбелязвайки 152 гола и давайки 34 асистенции. С баварците нападателят спечели две шампионски титли на Германия, Купата и две Суперкупи.