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Мадридското дерби сблъсква серията на Жозе Моуриньо срещу Диего Симеоне с устрема на Атлетико у дома

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Реал преследва трета поредна победа над градския съперник, а Килиан Мбапе е само на едно голово участие от №500 на клубно ниво

мадридското дерби сблъсква серията жозе моуриньо диего симеоне устрема атлетико дома
Снимка: БГНЕС
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Атлетико Мадрид и Реал Мадрид се изправят един срещу друг в един от най-очакваните двубои от седмия кръг на Ла Лига. "Белите“ ще се опитат да запазят натиска върху лидера Барселона, докато тимът на Диего Симеоне има сериозни основания за увереност заради представянето си у дома срещу градския съперник през последните сезони.

Последният шампионатен сблъсък между двата тима завърши с победа на Реал с 3:2 през март. Така беше прекъсната серията на Атлетико от шест поредни мача без поражение срещу "белите“ в Ла Лига – две победи и четири равенства.

Откакто Диего Симеоне е начело на "дюшекчиите“, Атлетико само два пъти е допускал поне две последователни шампионатни поражения от Реал. Първият случай е серията от три загуби през 2013 година, а вторият - две последователни поражения през 2020-а.

Статистиката от последните гостувания на Реал на своя градски съперник обаче е на страната на Атлетико. "Белите“ са загубили три от последните си пет визити в Ла Лига, като в останалите две записаха победа и равенство. Това е сериозна промяна спрямо предходните 20 гостувания, в които Реал беше допуснал само едно поражение при 12 победи и седем равенства.

Отборът на Жозе Моуриньо влиза в дербито след две последователни победи над Атлетико във всички турнири. Реал не е стигал до три поредни успеха срещу "дюшекчиите“ от 2013 година. Тогава завършва впечатляваща серия от 10 последователни победи, първите две от които са под ръководството на Мануел Пелегрини, а останалите осем – при Моуриньо.

Любопитен е и прекият треньорски баланс. Симеоне е загубил и трите си шампионатни сблъсъка с Моуриньо. Единственият наставник, срещу когото аржентинецът има повече поражения в Ла Лига, е Шави Ернандес - пет от пет мача.

Атлетико от своя страна се намира в серия от шест поредни домакински победи в мадридски дербита. Реал също показва постоянство далеч от своя стадион в подобни срещи, след като е взел точки в осем от последните си девет гостувания в дербита – четири победи, четири равенства и само една загуба.

Една от силните страни на „белите“ от началото на сезона е способността им да решават срещите в заключителните минути. Реал е спечелил четири точки благодарение на голове след 85-ата минута, като нито един друг тим в Ла Лига няма повече.

Атлетико пък е единственият отбор, който е допуснал всичките си попадения в първенството през вторите полувремена – общо шест в шест срещи.

Сред футболистите под светлините на прожекторите ще бъде Винисиус Жуниор. Бразилецът имаше само две голови участия в първите си девет шампионатни срещи с Атлетико, но в последните четири е замесен пряко в четири попадения – два гола и две асистенции.

Джонатан Дейвид също може да запише любопитно постижение. Нападателят се разписа в първите си два мача в Ла Лига за Атлетико и при нов гол ще стане първият футболист на "дюшекчиите“ през този век, отбелязал във всяка от първите си три шампионатни срещи за клуба.

Особено важен може да бъде двубоят и за Килиан Мбапе. Французинът е натрупал 499 голови участия на клубно ниво – 377 попадения и 122 асистенции. Още един гол или голов пас в мадридското дерби ще го изведе до впечатляващата граница от 500 голови участия в клубната му кариера.

#Ла Лига 2026/2027 #Реал Мадрид ФК #ФК Атлетико Мадрид

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