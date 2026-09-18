Байерн Мюнхен разгроми Унион Берлин със седем гола на "Алианц Арена"

Байерн Мюнхен победи Унион Берлин със 7:0 в първия мач от 4-ия кръг на Бундеслигата. Майкъл Олисе попадна под светлините на прожекторите със своя хеттрик.

Домакините откриха резултата на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен в 18-ата минута. Джамал Мусиала се разписа с удар извън наказателното поле.

Луис Диас също бе близо до гол, но негов гол бе отменен заради засада след половин час игра.

Хари Кейн все пак удвои преднината на баварците. Нападателят се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение на Том Роте срещу Майкъл Олисе.

До края на полувремето Майкъл Олисе също записа името си сред голмайсторите. Полузащитникът също бе точен с шут извън пеналтерията.

След почивката възпитаниците на Венсан Компани продължиха да бележат. Хари Кейн удвои головата си сметка, като засече с глава центриране на Майкъл Олисе.

Резервата Исмаел Сайбари направи резултата 5:0. Халфът отбеляза първия си гол за клуба. Мароканецът проби в наказателното поле и завърши атаката хладнокръвно.

Майкъл Олисе се разписа на два пъти за по-малко от три минути. За втория си гол в срещата французинът финтира вратаря Фредерик Рьонов и прати топката във вратата, а след това бе точен у с изстрел от над 30 метра.

В добавеното време на срещата гол на Джамал Мусиала не бе зачетен заради засада на Исмаел Сайбари.

Байерн Мюнхен оглавява класирането с актив от 11 пункта. Унион Берлин остава на 16-ата позиция в подреждането с 1 точка.