Роберто Манчини повика 34 футболисти в първия си състав след завръщането си начело на Италия

Роберто Манчини повика 34 футболисти в първия си състав на Италия след завръщането си като треньор на националния тим за предстоящите четири мача от Лигата на нациите.

Манчини е натоварен със задачата да съживи отбор в криза, а съставът му включва комбинация от опитни играчи, които той изведе до титлата на европейското първенство през 2021-а, и дебютанти.

Осем играчи са с първа повиквателна в състава - Мохамед Али Зома, Антонио Вергара, Алесандро Романо, Иса Думбия, Микаел Кайоде, Масимо Песина, Самуеле Инасио и Себастиано Еспозито.

Единственото ограничение на състава в турнира е, че отборите трябва да представят списък с 23 играчи преди полунощ преди всеки мач, но могат да сменят играчите между срещите.

Италия започва у дома срещу Белгия на 25 септември, преди да играе срещу Турция три дни по-късно, Франция на 2 октомври и отново Турция на 5 октомври.

Адзурите са в криза, след като за трети пореден път не успяха да се класира за световното първенство, което доведе до оставките на президента на федерацията Габриеле Гравина и на селекционера Дженаро Гатузо през април, малко след загубата в плейофите от Босна и Херцеговина. Манчини беше отново назначен като треньор три години, след като напусна същата работа заради доходоносен договор със Саудитска Арабия.