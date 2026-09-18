ЦСКА 1948 спечели столичния сблъсък със Славия с обрат след почивката

ЦСКА 1948 победи Славия с 2:1 в първия мач от 10-ия кръг на Първа лига. "Червените" спечелиха столичния сблъсък след обрат след почивката.

В хода на първото полувреме на стадион "Александър Шаламанов" в София домакините бяха по-опасни в преден план. Алекс Божев се справи с шут на Никола Савич и изби в ъглов удар изстрел с глава на Владимир Николов.

Футболистите в бяло получиха дузпа, след намесата на ВАР, в 40-ата минута. Алекс Божев фаулира Емил Стоев. Зад бялата точка застана Иван Минчев, който откри резултата.

До края на първата част гостите можеха да възобновят равенството, но Мамаду Диало стреля с глава в дясната греда.

След паузата възпитаниците на Огнян Младенов все пак заслужено изравниха, с първия си точен удар за полувремето. Георги Русев засече с глава центриране в наказателното поле на Фредерик.

Натискът на "червените" продължи и обратът бе факт в 84-ата минута. В 82-ата минута Радослав Гидженов отсъди нов 11-метров наказателен удар. Умаро Балде избута в гръб Жул Майър. Резервата Атанас Илиев се разписа от бялата точка.

Малко над две минути по-късно Владимир Николов се разписа с глава, но попадението бе отменено заради засада.

ЦСКА 1948 остава на 4-ото място в класирането с актив от 22 точки. Славия заема 7-ата позиция в подреждането с 11 пункта.