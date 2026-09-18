Левски продължи договора на Стивън Стоянчов до 2029 година

Левски продължи договора на нападателя Стивън Стоянчов лятото на 2029 година, съобщиха от клуба.

Юношата на "сините" има до момента 9 мача и 1 гол с екипа на представителния отбор. Стоянчов, който днес навършва 19 години, дебютира със „синята“ фланелка на 14 юли 2026 година при победата с 4:0 на стадион „Георги Аспарухов“ над Борац Баня Лука, а на 22 август 2026 година вкара и първия си гол за Левски при победата над Спартак Варна с 6:0 на стадион „Георги Аспарухов“.