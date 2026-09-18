Стадион "Локомотив“ вече носи името на Христо Бонев

Стадион "Локомотив“ в Пловдив вече ще носи името "Христо Бонев“. Решението беше прието от Общинския съвет в града, с което домът на "черно-белите“ официално е кръстен на една от най-значимите фигури в историята на клуба и българския футбол.

Христо Бонев е неразривно свързан с Локомотив Пловдив, на който посвещава основната част от футболната си кариера. През годините той защитава цветовете на клуба като футболист, впоследствие работи и като треньор, а в момента е негов почетен президент. Бонев е и почетен гражданин на Пловдив.

Така името на легендата вече ще бъде свързано и с дома на Локомотив, на който поколения привърженици на "черно-белите“ са наблюдавали отбора си.

Решението идва в специална за клуба година, в която Локомотив Пловдив отбелязва своята 100-годишнина.

"От днес името „Христо Бонев“ ще остане завинаги свързано и с дома на ПФК Локомотив – мястото, на което поколения локомотивци са преживявали своите най-големи футболни моменти. Това е огромно признание за човека, оставил трайна следа в историята на клуба и в спортния живот на България“, написаха от Локомотив.

От клуба определиха преименуването като достойно признание за своята легенда и приветстваха решението с посланието: "Стадион „Христо Бонев“ – име, достойно за историята на Локомотив и българския футбол!“







