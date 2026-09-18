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Славия и ЦСКА 1948 откриват десетия кръг в Първа лига

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Спорт
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ЦСКА 1948 ще опита да продължи доминацията си над Славия

Славия – ЦСКА 1948, първа лига
Снимка: Startphoto.bg
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Славия и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в откриващия двубой от Х кръг в Първа лига. Гостите ще опитат да продължат доминацията си в съперничеството, след като вече отборите са мерили сили 15 пъти.

ЦСКА 1948 е спечелил осем от двубоите. Славия има три успеха, а четири срещи са завършили без победител. Голова разлика също е категорично в полза на ЦСКА 1948 – 25:12.

На стадиона на Славия балансът е в полза на гостите. В осем мача „белите“ са спечелили само веднъж, имат две равенства и пет загуби. Във временното класиране домакините са седмо място със осем точки, 11 по-малко от четвъртия ЦСКА 1948.

Пет от последните седем срещи са завършили с победа за един от двата отбора без двата тима да се разпишат.

Най-резултатният двубой между двата тима е победата на ЦСКА 1948 с 5:1 през октомври 2020 година. Това е първата официална среща между отборите.

Мачът започва в 20:00 часа.

Програмата за Х кръг в Първа лига:

18 септември 2026 г., петък

20:00 ч.: Славия - ЦСКА 1948

19 септември 2026 г., събота

14:00 ч.: Дунав Русе – Ботев Враца

16:30 ч.: Септември – Ботев Пловдив

19:00 ч.: Арда – Черно море

20 септември 2026 г.,

15:15 ч.: Спартак Варна – Локомотив София

17:45 ч.: Локомотив Пловдив – ЦСКА

20:30 ч.: Левски – Лудогорец – ОТЛОЖЕН

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