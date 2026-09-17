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Даниел Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, но те показаха класата си

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Спорт
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Членът на Борда на директорите на Левски призна за грешка при цените на билетите и обяви, че клубът ще се реваншира на привържениците

Даниел Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, но те показаха класата си
Снимка: Startphoto.bg
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Членът на Борда на директорите на Левски Даниел Боримиров остана доволен от представянето на "сините“, въпреки поражението с 0:1 от РБ Залцбург в първия кръг от основната фаза на Лига Европа.

Според Боримиров столичани са били равностойни на австрийския съперник, но една грешка в отбраната е решила крайния изход от двубоя.

"Няма по-хубаво от това да сме на европейската сцена. Мисля, че не отстъпвахме по нищо на Залцбург, но те показаха класата. Една грешка в защитата и те се възползваха от нея. Показахме добър футбол“, заяви Боримиров.

Ръководителят на Левски благодари и на привържениците за подкрепата, като изрази увереност, че срещите на подобно ниво ще помогнат за развитието на отбора.

"Благодаря на феновете за подкрепата. Мисля, че тези мачове ще ни вдигат повече и повече. Във всеки един такъв мач можем да си сверяваме какво ни е нивото“, допълни той.

Боримиров коментира и цените на билетите за двубоя със Залцбург, като призна, че ръководството е допуснало грешка. От клуба предстои да излязат с официална позиция по темата.

"Утре ще излезем с позиция за билетите. Осъзнахме грешката си и ще се реваншираме“, завърши Даниел Боримиров.

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#ПФК Левски София #РБ Залцбург #Даниел Боримиров

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