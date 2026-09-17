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Лига Европа: Левски - РБ Залцбург 0:1 (ГАЛЕРИЯ)
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20:06, 17.09.2026
Спорт
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Снимки: Startphoto.bg
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#УЕФА Лига Европа 2026/2027
#ПФК Левски София
#РБ Залцбург
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