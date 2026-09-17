БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със...
Чете се за: 01:07 мин.
Студен душ през октомври за жители на кв....
Чете се за: 02:07 мин.
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на...
Чете се за: 01:37 мин.
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни,...
Чете се за: 05:32 мин.
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лига Европа: Левски - РБ Залцбург 0:1 (ГАЛЕРИЯ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Лига Европа: Левски - РБ Залцбург 0:1 (ГАЛЕРИЯ)
Слушай новината

Снимки: Startphoto.bg

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК Левски София #РБ Залцбург

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
1
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
2
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
3
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов за случая "Петрохан"?
4
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
5
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
6
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
4
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: Лига Европа

Австрийски тест за Левски на старта на Лига Европа
Австрийски тест за Левски на старта на Лига Европа
Бенфика шокира Милан на старта на Лига Европа Бенфика шокира Милан на старта на Лига Европа
Чете се за: 03:10 мин.
Треньорът на Залцбург: Гледах мач на Левски, усетих атмосферата Треньорът на Залцбург: Гледах мач на Левски, усетих атмосферата
Чете се за: 01:52 мин.
Сержиньо: Чувствам се добре въпреки умората Сержиньо: Чувствам се добре въпреки умората
Чете се за: 01:05 мин.
Хулио Веласкес: Не бива да ни заблуждава младостта в състава на Залцбург Хулио Веласкес: Не бива да ни заблуждава младостта в състава на Залцбург
Чете се за: 03:55 мин.
Левски пусна в свободна продажба билетите за сблъсъка със Залцбург Левски пусна в свободна продажба билетите за сблъсъка със Залцбург
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР) Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
Политика
Цените на дизела и бензина: Шофьори ограничават пътуванията си, браншът предупреждава за ново поскъпване Цените на дизела и бензина: Шофьори ограничават пътуванията си, браншът предупреждава за ново поскъпване
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Фискалният съвет: Дефицитът ще намалява, местните данъци ще се вдигат Фискалният съвет: Дефицитът ще намалява, местните данъци ще се вдигат
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Предложение – без социални мрежи за деца под 13 години в...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Бангаранга" прозвуча в американското издание на шоуто...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ