Бенфика шокира Милан на старта на Лига Европа

Милан започна с домакинска загуба с 0:2 от Бенфика участието си в основната фаза на Лига Европа. „Росонерите“ са сред съперниците на Левски в турнира, а поражението бе първо за тях от началото на сезона.

Бенфика поведе в 16-ата минута. Якуб Камински намери Доди Лукебакио, а белгийският национал реализира с впечатляващ удар.

Португалците можеха да удвоят преднината си осем минути по-късно, но Георгий Судаков стреля в гредата. Милан пък претендира за дузпа в 39-ата минута за нарушение срещу Страхиня Павлович, но реферът не посочи бялата точка.

Бенфика все пак стигна до втори гол в 53-ата минута, когато Камински се разписа за 2:0. Милан опита да се върне в мача, но Кристиан Пулишич не успя да преодолее Анатолий Трубин в 62-ата минута.

Друг съперник на Левски – Съндърланд, започна с победа. Английският тим се наложи с 1:0 у дома над АЗ Алкмаар.

Домакините имаха възможност да открият резултата в 26-ата минута, но Енцо Льо Фе уцели гредата. В началото на второто полувреме Кеес Смит пропусна добра възможност за АЗ, а в 66-ата минута Льо Фе все пак се превърна в герой за Съндърланд, реализирайки дузпа за единственото попадение.

Ягелония също започна с поражение. Полският тим загуби с 1:2 при гостуването си на Олимпиакос.

Кайетан Шмит даде аванс на Ягелония в 20-ата минута, но домакините изравниха преди почивката чрез мексиканеца Армандо Гонсалес. Роман Яремчук донесе пълния обрат за Олимпиакос с гол в 84-ата минута.

Апоел Беер Шева, без българския национал Йоан Стоянов в състава, завърши 0:0 с Динамо Загреб. Двубоят се игра в Букурещ.

Андерлехт отстъпи с 1:2 у дома пред Олимпик Лион. Французите поведоха с два гола още през първото полувреме след попадения на Ноа Нарти в осмата минута и Кейто Накамура в 22-ата. Михайло Цветкович намали за белгийците в 61-ата минута, но те не успяха да стигнат до изравняване.

Байер Леверкузен започна кампанията си с успех с 2:0 над Целие. Свит Сешлар си отбеляза автогол в 15-ата минута, а Факундо Медина оформи крайния резултат в 74-ата.

Щурм Грац и Рен не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в Австрия. И двата отбора имаха по едно отменено попадение преди почивката.

По-рано през деня Омония и Спарта Прага стартираха участието си в основната фаза на Лига Европа с победи.