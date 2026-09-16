Болоня обяви, че се разделя с треньора Доменико Тедеско

Италианският Болоня уволни старши треньора Доменико Тедеско след едва четири мача от началото на сезона в Серия. Неговото място заема Рафаеле Паладино.

Загубата от Наполи в неделя остави Болоня на 16-о място във временното класиране с актив от само 1 точка от първите четири срещи.

В кратко изявление Болоня благодари на Доменико Тедеско за неговия „професионализъм и компетентност“ и съобщи, че с Паладино е подписан договор до края на юни 2029-а.

42-годишният Рафаеле Паладино преди това е водил Монца, Фиорентина и Аталанта. Първият му мач начело на тима ще бъде в събота при домакинството срещу Торино, преди предстоящата пауза за националните отбори.

Това не е първата треньорска рокада през новия сезон в Серия А, тъй като по-рано този месец Фиорентина уволни Фабио Гросо и върна на поста Паоло Ваноли.