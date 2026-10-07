Роналдо разкри своята версия за събитията в Португалия

Кристиано Роналдо сподели своята версия за събитията с националния отбор на Португалия. 41-годишният футболист напусна състава на "селесао", след като старши треньорът Жорже Жезус реши да не го пусне в игра за мача от Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 септември. Имаше предположения, че звездата на световния футбол повече няма да играе за своята родина.

Бившият играч на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус направи дълго изявление относно ситуацията в националния отбор.

"Както обещах, реших да говоря откровено и от първо лице за обстоятелствата около последния етап от историята на националния отбор. След Световното първенство през 2026 година написах писмо до португалския народ, което все още пазя. В него очертах думите, които исках да кажа при оттеглянето ми от тима. В края на турнира, на връщане от САЩ, президентът на Португалската футболна федерация ме помоли да преразгледам решението си да напусна и настоя за това, защото федерацията искаше да продължа кариерата си в националния отбор. Веднага след това той ме попита какво мисля за настоящия треньор на националния отбор, чието назначение се обмисля, както и за другите кандидати, които не беше споменал. Казах на президента на федерацията, че мисля, че точно това е правилният избор. В деня, в който беше обявен настоящият треньор на националния тим, бях искрено щастлив. Това беше правилният избор, както потвърдиха резултатите. Няколко дни по-късно получих първото си съобщение от новия треньор на националния отбор, в което той каза, че би искал да се срещне с мен лично. Съгласих се и се разбрахме да се срещнем в края на ваканцията ми. Срещнахме се на тренировъчния лагер, където моят клуб провеждаше предсезонната си подготовка. В този ден треньорът ми каза, че разчита на мен и че присъствието ми е от основно значение за неговия проект. Той веднага ми представи план за моето участие. Каза ми, че ще играя в първия и последния мач и че, за да защити физическата форма на играчите, винаги ще прави по три или четири смени на мач. След това предложи да не пътувам с националния отбор до Норвегия и Дания. Предложи ми възможността да изиграя първия си мач и да остана в Португалия, след което да се присъединя към отбора за мача (срещу Норвегия) на "Ещадио до Драгао". Веднага отказах предложението. Струваше ми се очевидно, че не мога да го приема. Това, че не играя мачове в чужбина, не означаваше, че преставам да бъда капитан на нашия отбор. А привилегията да остана в Португалия не би дала добър пример. В крайна сметка треньорът се съгласи с моя анализ. Симао Коутиньо, спортният директор на Ал-Насър, участва в този разговор. Той беше човекът, на когото настоящият треньор на националния отбор докладваше през целия минал сезон и един от хората, отговорни за привличането му в клуба през 2025 година. В навечерието на тренировъчния лагер треньорът дойде в дома ми в Лисабон, за да обсъди отново инициативата си с мен. Разговорът беше спокоен и всички принципи, за които се бяхме договорили през август, бяха потвърдени. Влязох в игра за мача (срещу Уелс) на "Алваладе" и въпреки че бях сменен, не създадох никакви проблеми на отбора. Лично сложих капитанската лента на ръката на Бруно Фернандеш, без да подозирам, че може би правя последните си стъпки като спортист и капитан на националния отбор. За мен най-важното нещо в този ден беше нашата победа. Победата винаги е хубава, а за Португалия и моята страна и родина - още повече. В деня на мача срещу Норвегия, по време на обяд, помощник-треньорът на националния отбор дойде до нашата маса и каза, че треньорът иска да говори с мен. За моя голяма изненада, треньорът ме попита дали мога да играя 30 минути. Бях напълно съсредоточен върху физическото си възстановяване, както винаги, разговарях с моите съотборници и си мислех, че няма да играя този ден. Няма проблем. Това искане не се вписваше в моя план за физическо възстановяване и тренировки, тъй като не трябваше да играя до четвъртия мач на "Ещадио до Драгао", но разбира се, че се съгласих. Треньорът отговори, че трябва да съм готов, защото имам 30 минути за игра. Останалото е история. Загрях след почивката, гледах как минутите минават, но не ме пуснаха на терена. Треньорът наруши обещанието си", се казва в изявлението на Роналдо до медиите и футболната общественост по света.