Байерн вече се оглежда за заместник на Хари Кейн

Байерн Мюнхен вече мисли за дългосрочен наследник на Хари Кейн и се е насочил към Ник Волтемаде, твърди talkSPORT. Германският шампион може да се опита да се възползва от трудния старт на нападателя в Ювентус, за да постигне по-изгодна сделка.

Кейн продължава да впечатлява с головете си за Байерн и наскоро се превърна в най-бързия футболист в историята на клуба, достигнал кота 100 попадения. 33-годишният английски национал обаче постепенно навлиза в по-късния етап от кариерата си, което кара ръководството на баварците да търси варианти за бъдещето на атаката.

Волтемаде е сред основните имена в плановете на Байерн. 24-годишният германец премина от Щутгарт в Нюкасъл миналото лято, а впоследствие беше преотстъпен на Ювентус.

Престоят му в Торино започна трудно. Волтемаде има едва 44 игрови минути в два мача, влизайки като резерва, като в атаката на Ювентус си партнира с Рандал Коло Муани.

Байерн следи ситуацията и може да опита да върне германския национал в Бундеслигата, ако се отвори подходяща възможност.