Треньорът на Залцбург: Гледах мач на Левски, усетих атмосферата

Треньорът на Залцбург Дани Рьол очаква напрегнат двубой срещу Левски на старта на основната фаза на турнира Лига Европа. Срещата е утре.

"Очаквам един интересен двубой, а стадионът най-вероятно ще бъде пълен. Ще опитаме да оставим добри впечатления в този мач", коментира Рьол на пресконференцията преди срещата.

"Отборът на Левски започна много добре в шампионата с осем победи и едно равенство. И за двата отбора това ще бъде важен мач. Чувстваме се в добро настроение, подготвени сме", добави наставникът на австрийския тим.

"Ще опитаме да започнем нашата кампания в Европа с победа. Има две позиции, за които още не знаем кой ще бъде титуляр, но утре ще преценим. Очаквам двата отбора да опитат да контролират мача. Те имат около 80% притежание в лигата, но ще се опитаме да имаме колкото може по-голямо притежание на топката. Ще се опитаме да бъдем доста агресивни нападение", продължи Дани Рьол.

"Ще опитаме, разбира се, колкото може повече да затрудним нашия противник. Има няколко компоненти, на които ще наблегнем. Ще опитаме да пресираме, да направим мача по-труден за тях. Гледах мач на Левски, усетих атмосферата. Ако има 38 000 на стадиона, тук ще бъде наистина много горещо, така че знаем какво ни предстои. Надявам се да влезем добре в мача и да се представим добре", каза още Рьол.