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Мустафа Сангаре остана извън състава на Левски за Лига Европа

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Спорт
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Хулио Веласкес не картотекира контузения нападател за основната фаза на турнира, а сред отсъстващите са още Оливер Камдем и Радослав Кирилов

мустафа сангаре остана извън състава левски лига европа
Снимка: Startphoto.bg
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Левски ще започне участието си в основната фаза на Лига Европа без Мустафа Сангаре. Нападателят не попадна в списъка с картотекирани футболисти, избрани от старши треньора Хулио Веласкес за европейските двубои на "сините“.

Малийският футболист в момента се възстановява от контузия. Очакванията са Сангаре скоро да бъде готов за завръщане на терена, но въпреки това той не е включен в състава за основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир.

Извън списъка остават и Оливер Камдем и Радослав Кирилов, които също лекуват травми.

УЕФА все още не е публикувала списък "Б“ на Левски. Очаква се в него да попаднат част от младите футболисти на клуба, сред които Огнян Владимиров и Стивън Стоянчов.

В основния списък Веласкес е включил двама вратари, седем защитници, седем полузащитници и петима нападатели.

Съставът на Левски за Лига Европа:

Вратари: 78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов;

Защитници: 2. Хевертон, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров;

Халфове: 8. Марко Груич, 10. Асен Митков, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 22. Мазир Сула, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас;

Нападатели: 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 27. Давид Кусо.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Мустафа Сангаре #ПФК Левски София

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