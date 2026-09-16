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Сержиньо: Чувствам се добре въпреки умората

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С участието на Левски в Лига Европа, халфът ще сбъдне една от мечтите си.

Сержиньо
Снимка: Startphoto.bg
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Лятното попълнение на Левски - Сержиньо говори по време на пресконференцията преди мача със Залцбург от първия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Португалецът коментира физическото си състояние след напрегнатата програма от началото на сезона.

"Чувствам се добре въпреки умората. Желанието ни е голямо и всички сме готови за срещата. С голямо желание влизаме в това състезание. Винаги искаме да даваме най-доброто. Ако го направим, със сигурност всички ще излезем щастливи“, сподели той.

С участието на Левски в Лига Европа, халфът ще сбъдне една от мечтите си.

"Когато дойдох тук вече знаех, че ще мога да играя в Европа. Това е мечта да играя в Лига Европа и ще бъде важно за моята кариера. Най-важно е отборът да излезе с добър резултат“, каза Сержиньо.

# Сержиньо

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