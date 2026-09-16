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Футболният съдия Драгомир Драганов сложи край на кариерата си

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Спорт
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44-годишният Драганов ръководи мачове в Първа лига от лятото на 2014-а година.

драгомир драганов ръководи столичното дерби левски локомотив софия третия кръг първа лига
Снимка: БГНЕС
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Един от елитните съдии на България - Драгомир Драганов, публикува публикация в социалните мрежи, с който обяви края на съдийската си кариера.

Той благодари на редица шефове на Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС), на множество футболисти, треньори и лица, свързани с родния футбол, които са били коректни с него.

Драганов обаче не пропусна да отправи критики към „силния човек в съдийството“, който по думите му е бил част от Съдийската комисия и преди 15 години, и сега.

Драганов пусна три видеоклипа от мачове на Левски (срещу Ботев Пловдив, срещу Лудогорец и срещу Пирин), като в първите два Драганов е на ВАР, а на третия е главен съдия на терен.

С тези видеа, показващи ситуации за дузпи, варненският рефер пожела да покаже, че няма тенденция в отсъжданията за и против даден отбор.

44-годишният Драганов ръководи мачове в Първа лига от лятото на 2014-а година, а в периода 2020-2025 година има значка на ФИФА и е в международната листа на БФС.

През този сезон варненецът има едва две назначения в Първа лига за девет кръга като ръководещ арбитър, едното от които е варненското дерби Черно море – Спартак във 2-ия кръг, играло се на 26-и юли и завършило с успех на „соколите“ с 3:0. Общо в кариерата си е ръководил 252 мача във всички турнири.

Публикацията му в социалната мрежа "Фейсбук":

Всяко начало си има и своя край!

В живота си нищо не съм правил на всяка цена! За тези 26 години оставям зад себе си близо 200 мача в първа лига, 2 финала за купата на България, 1 финал за суперкупата, участие на EURO U-21 и общо 86 мача извън България.

Преди 15 години бях свидетел как съдии се вадиха от ранглистата 1 час след мач. По ирония на съдбата или не силния човек в съдийството тогава и сега е част от СК. После излезе в болничен и имах уникалния шанс да участвам в рестарта на Българското съдийство. Не смятам, че заслужавам при спорно положение да изляза от съдийството по същия начин и затова реших да прекратя сам кариерата си. Благодарен съм изключително много на Марк Бата, индивидуалния поглед към всеки един от нас, ни държеше в кондиция и инерцията която ни даде години наред я използвахме. Виктор Кашай е човека, при когото имаше насоченост към ВАР, следеше се детайлно всеки един мач, теоретичната ни подготовка се вдигна значително. Благодарен съм много и на Давид Бурбалан за шансовете, които ми даде в UEFA и участието ми на EURO U-21.

Благодарен съм още на Хугас Месропов (RIP), Радан Мирянов, Кольо Данев, Милко Георгиев.

Няма как да не спомена и всички асистенти и главни съдии от Варна, без които със сигурност не бих достигнал това ниво!

На терена мисля, че съм получил уважението на футболистите, дори да не са били съгласни с мои решения. Но съм благодарен на Мартин Камбуров, Светослав Дяков, Веселин и Йордан Минев, Боян Илиев, Даниел Димов, Галин Иванов, Георги Петков, Борис Галчев, Николай Бодуров, Тодор Неделев, Валери Божинов, които ми помогнаха да формирам характера си. Специални благодарности за Ивелин Попов, чиито мъжество ми направи силно впечатление и изпитвам огромно уважение към него!

Асен Караславов, Стамен Белчев, Николай Киров и Райко Якимов са хората, които са били винаги коректни към мен и са казвали нещата без задни мисли.

Дали съжалявам за някои решения - със сигурност ДА, но както и преди съм споделял да ме критикуват за решение винаги съм го приемал, но да ме обвиняват в тенденция, който ме познава истински, знае какъв човек съм!

Дали бих променил нещо в живота си, ако можех да се върна - със сигурност НЕ и това което съм получил от съдийството(и добро и лошо) бих го преживял отново!

Сега е време да отделя повече внимание на семейството ми и работата.

В заключение ще споделя 3 клипа (2 като ВАР и 1 като съдия) и нека всеки сам прецени дали съм искал да преча на някой отбор! В любовта и войната всичко е позволено, но нека всички се замислим дали си заслужава за някой лев да си продадеш и родителите!

Вярвам в светлото бъдеще на Българския футбол и съдийство.

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#Драгомир Драганов

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