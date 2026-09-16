Лионел Меси попадна в състава на Аржентина за предстоящите приятелски мачове

Футболната суперзвезда Лионел Меси е включен в състава на националния отбор на Аржентина за прощален мач, след като в края на миналия месец обяви оттеглянето си от представителния тим на страната си.

"Поканихме най-добрия футболист в света да играе, иконата на нашата селекция, нашия капитан Лионел Андрес Меси, да получи заслужено сбогуване на 6 октомври тук в Аржентина", заяви президентът на Аржентинската футболна асоциация.

"Гаучосите" ще играят три приятелски срещи у дома между 21 септември и 6 октомври, които ще са първите изяви на отбора след световното първенство. На 6 октомври Бенин гостува в Буенос Айрес, а тогава Меси ще изиграе последния си мач за националния тим на Аржентина.

Тимът на Лионел Скалони също така приема Боливия в Кордоба на 30 септември и Буркина Фасо в Буенос Айрес на 3 октомври. Двубоят срещу Боливия ще се играе при намален капацитет на публиката заради санкции на ФИФА за инциденти по време на Мондиала през лятото.

"Футболистите Меси, Родриго Де Пол и Джовани Ло Селсо ще присъстват, за да участват в последния приятелски мач на 6 октомври. Междувременно имената на играчите, които ще бъдат повикани от местното първенство, ще бъдат обявени в петък", написаха от ръководния орган на аржентинския футбол.

Леандро Паредес, Науел Молина и Тиаго Алмада трябва да изтърпят наказания от съответно 10, седем и един мача заради ролите си по време на сблъсъците след финала на световното първенство срещу Испания, загубен с 0:1 след продължения.