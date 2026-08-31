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Лионел Меси сложи край на кариерата си с националния отбор на Аржентина

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Спорт
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Капитанът на "албиселесте“ се оттегля след повече от 200 мача, световна титла и два трофея от Копа Америка

лионел меси сложи кариерата националния отбор аржентина
Снимка: AP Photo
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Лионел Меси обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Капитанът на "албиселесте“ съобщи решението си чрез емоционално послание в социалните мрежи след загубения финал на световното първенство през 2026 година.


Така приключва повече от две десетилетия продължилата история на Меси с националната фланелка. Аржентинецът се разделя с представителния тим след повече от 200 мача, световна титла и два триумфа в Копа Америка.

"След времето, което мина от финала, и след много размисли искам да съобщя на всички, че се оттеглям от националния отбор. Това беше решение, което болеше и продължава да боли в душата, но разбирам, че моментът е настъпил“, написа Меси.

Той подчерта, че през цялата си кариера е давал всичко за Аржентина - както в годините на големите успехи, така и в трудните периоди, когато трофеите изглеждаха далеч.

"Кълна ви се, че винаги съм давал всичко от себе си. Не само през последните години, когато спечелихме всичко. Винаги съм се борил и съм оставял всичко за тази фланелка, за да ви носим радост и да ви караме да се гордеете, че сте аржентинци чрез футбола“, продължи той.

Меси призна, че раздялата с националния отбор е една от най-болезнените стъпки в кариерата му, но смята, че е настъпил моментът следващото поколение да получи своя шанс.

"Етапите един по един приключват и този ме боли много. Обичам, обичах и винаги ще обичам да бъда част от националния отбор. Дадох всичко от себе си и вече нямам какво повече да дам. Освен това идват много добри млади момчета, които заслужават да бъдат тук“, заяви аржентинецът.

Той благодари на привържениците за подкрепата през последните 20 години, както и на семейството си, своите съотборници, треньори и ръководители, които са били част от дългия му път с Аржентина.

"Сега ще бъда един от вас – ще подкрепям отвън, винаги, в добрите моменти и още повече в лошите. Тръгвам си спокоен и горд, че заедно със съотборниците ми ви подарихме моменти, за които сме мечтали“, добави Меси.

В края на публикацията си той уточни, че е написал думите на 21 юли, два дни след финала на Мондиал 2026, но е решил да ги публикува сега.

Оттеглянето слага край на една епоха за аржентинския футбол. След години на болезнени поражения и критики Меси успя да изведе страната си до най-големите отличия и се разделя с националния отбор като една от най-значимите фигури в неговата история.

#Национален отбор на Аржентина по футбол # Лионел Меси

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