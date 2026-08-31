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Съдът прие: Никола Бургазлиев е употребил марихуана преди катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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сигнал бомба съдебната палата бургас прекъсна делото катастрофата атв слънчев бряг
Снимка: Давид Сукнаров
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Окръжният съд в Бургас прие, че Никола Бургазлиев е употребил марихуана преди тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който миналото лято загина 35-годишната Христина, а синът й беше тежко ранен. По време на заседанието бяха изслушани вещите лица, изготвили експертизите за кръвните проби на обвиняемия. Появи се и риск процесът да започне отначало?

Майката на подсъдимия Никола Бургазлиев поиска отвод на съдебния състав, заради отказ на магистратите да разпитат още преки свидетели на катастрофата. Но не пожела да отговаря на въпроси.

Роса Ралева, майка на Никола Бургазлиев: „Това, което имах да кажа го казах.“

Георги Бургазлиев, баща на Никола Бургазлиев: „Слушайте, присъствайте на делото, правете си изводите.“

Опасността делото да се върне в начален етап разгневи близките на пострадалите.

Мирослав Здравков, съпруг на загиналата Христина: „Нищо не става от нашата държава, нищо няма да мисля, убиват хората по пътя, все едно някакво пиле са утрепали.“

Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите деца: „За пореден път показваме какви сме хората - човешкият живот нищо не значи.“

Георги Радков, адвокат на близките на пострадалите: „Те изначално започнаха, че техническа неизправност е имало, че какво ли не, че някой друг им е виновен. Първоначално прокуратурата им беше виновна - сега съдът им е виновен.“

Съдът не уважи искането за отвод. И делото продължи с изслушване на експертите, открили наличие на марихуана в кръвта на Бургазлиев.

Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: „Според нас има допуснати съществени нарушения при пробовземането и въобще начина, по който се е случило това взимане на проба.“

доц. Георги Бончев, ръководител на химико-токсикологична лаборатория към ВМА-Варна: „Няма никакви пропуски. Защитата имаше определени въпроси, които бяха изчистени в съдебна зала. Противоречия няма. Съдът разгледа внимателно двете експертизи и прие съответните заключения. Вече можем да твърдим, че на този етап налице е установена употреба на тетрахидроканабинол.“

Екпертите обясниха отрицателния полеви тест за наркотици с възможността да не е взет достатъчно ДНК материал от обвиняемия в тампона на устройството. Делото продължава и утре с автотехническата експертиза на атракционното АТВ.

#преди катастрофата #с АТВ #марихуана #катастрофа

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