Нови удари между САЩ и Иран: Тръмп "разруши" остров Харг, оказа се видео, генерирано с изкуствен интелект

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз удължи до 30 септември предупреждението си към авиокомпаниите да избягват въздушното пространство над водите на Персийския залив. Това включва Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.

Новото предупреждение идва часове след като Съединените щати и Иран възобновиха военните действия за първи път от края на юли

"Остров Харг е взривен на парчета!", написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа и публикува видео, генерирано с изкуствен интелект, което показва как е обстрелвана ключова петролна инфраструктура за износа на Ислямската република.

"Публикациите на Тръмп са смехотворни", коментира високопоставен ирански представител. Двама души са убити при американските удари срещу ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток.

Иранските сили отговориха с атаки срещу две американски бази в Йордания и една в Обединените арабски емирства. Американското командване опроверга ирански твърдения, че супертанкер се е натъкнал на мини в Ормуз.