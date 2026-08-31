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Италия удължи контрола по границите с Испания с още 15 дни

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Контролът беше въведен на 1 август, заради мигрантската криза в ексклава Сеута

кризата сеута испания премести мигрантите временни убежища
Снимка: БТА
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Италия удължи с още 15 дни проверките по въздушните и морските граници с Испания, въведени след миграционната криза в Сеута.

Замразяването на Шенген по море и въздух беше въведено на 1-ви август, след като десетки хиляди мигранти нахлуха в испанския ексклав Сеута от Мароко. Проверяват се граждани на трети страни, които не са членове на ЕС и на Шенген, влизащи от Испания в Италия и обратно по море и по въздух, тъй като двете страни нямат обща сухопътна граница.

Малко преди Рим да обяви решението испанският премиер Педро Санчес призова за европейска солидарност и напомни как Испания е приемала мигранти от италианския остров Лампедуза. Според Санчес мигрантската криза е резултат от дезинформация в социалните мрежи.

По думите му руски и израелски профили разпространявали лъжата, че ако нахлуеш в автономния ексклав няма да бъдеш върнат обратно.

#удължаване на гранични проверки #Испания #Сеута #Италия

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