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Обвиненият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев поиска отвод на съда

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:22 мин.
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Магистратите отхвърлиха искането, което щеше да върне делото в началото му

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И към още един процес - този за смъртта на 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг. Защитата на подсъдимия Никола Бургазлиев поиска отвод на съда.

Магистратите отхвърлиха искането за отвод. То дойде от майката на Никола Бургазлиев, която обвини в съда в предубеденост, тъй като не е позволил изслушването на няколко свидетели, преки очевидци на инцидента. Имаше опасност, ако отводът бъде приет, делото да се върне в началната си фаза, което предизвика реакция от близките на пострадалите.

"Това, което имах да кажа, го казах в залата."

"Нищо не става от нашата държава, нищо няма да мисля, убиват хората по пътя, все едно някакво пиле са утрепали."

"За пореден път показваме какви сме хората - човешкия живот нищо не значи.
-Ако се приеме този отвод всичко ще започне отново?
Аз не вярвам да се приеме - той е неоснователен. Никой нормален не би го приел."

"Това е пореден ход на защитата, който, както виждате, те изначално започнаха, че техническа неизправност е имало, че какво ли не, че някой друг им е виновен. Първоначално прокуратурата им беше виновна - сега съдът им е виновен."

Макар и със закъснение, делото продължава с изслушване на вещи лица, които представят химико-токсикологичната експертиза за кръвните проби на Никола Бургазлиев.

При полевия тест веднага след инцидента пробите за наркотици бяха отрицателни, но след две последователни кръвни проби беше открито наличие на марихуана в кръвта му, което утежни и обвинението. Имаше преквалификация, че престъплението е извършено с евентуален умисъл. Делото продължава и утре.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#искане за отвод на съда #Дело катастрофа в Слънчев бряг #Никола Бургазлиев #АТВ

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