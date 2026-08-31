Обвиненият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев поиска отвод на съда

И към още един процес - този за смъртта на 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг. Защитата на подсъдимия Никола Бургазлиев поиска отвод на съда.

Магистратите отхвърлиха искането за отвод. То дойде от майката на Никола Бургазлиев, която обвини в съда в предубеденост, тъй като не е позволил изслушването на няколко свидетели, преки очевидци на инцидента. Имаше опасност, ако отводът бъде приет, делото да се върне в началната си фаза, което предизвика реакция от близките на пострадалите.

"Това, което имах да кажа, го казах в залата." "Нищо не става от нашата държава, нищо няма да мисля, убиват хората по пътя, все едно някакво пиле са утрепали."



"За пореден път показваме какви сме хората - човешкия живот нищо не значи.

-Ако се приеме този отвод всичко ще започне отново?

Аз не вярвам да се приеме - той е неоснователен. Никой нормален не би го приел." "Това е пореден ход на защитата, който, както виждате, те изначално започнаха, че техническа неизправност е имало, че какво ли не, че някой друг им е виновен. Първоначално прокуратурата им беше виновна - сега съдът им е виновен."

Макар и със закъснение, делото продължава с изслушване на вещи лица, които представят химико-токсикологичната експертиза за кръвните проби на Никола Бургазлиев.

При полевия тест веднага след инцидента пробите за наркотици бяха отрицателни, но след две последователни кръвни проби беше открито наличие на марихуана в кръвта му, което утежни и обвинението. Имаше преквалификация, че престъплението е извършено с евентуален умисъл. Делото продължава и утре.

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