Любослав Пенев празнува 60-годишен юбилей

Днес, 31 август, своя юбилеен 60-и рожден ден празнува централният нападател на Златното поколение и бивш национален селекционер Любослав Пенев.

Той е роден на 31 август 1966 г., а състезателната си кариера стартира в отбора на ЦСКА, за който играе в продължение на 5 години и записва 101 мача и 80 гола за първенство. Двукратен шампион на страната, четирикратен носител на националната купа и трикратен носител на Купата на Съветската Армия. Заради фантастичните си изяви печели отличието „Футболист на годината“ през 1988 г., а година по-късно осъществява сериозен трансфер, като преминава в испанския гранд Валенсия. В следващите 6 сезона Пенев се утвърждава като лидер и капитан на отбора и вкарва 67 гола в 167 мача за тима.

През сезон 1995/96 г. води атаката на Атлетико Мадрид, с който печели „златен“ дубъл в Испания, а впоследствие носи екипите на Компостела и Селта Виго.

Завръща се в България, за да поеме ръководството на ЦСКА, но през 2001 г. отново се насочва към футболния терен и добавя 8 гола в 22 мача за „червените“. Завършва кариерата си през 2002 г. в Локомотив Пловдив.

За националния отбор дебютира през 1987 г. и в следващите 11 години записва 62 мача и 14 гола за „лъвовете“. Заради коварна болест пропуска финалите на световното първенство в САЩ през 1994 г., но е в състава за Евро’96 и Мондиала през 1998 г.

След приключване на състезателната си кариера се насочва към треньорството, като води ЦСКА, Литекс (шампион на България за 2010/2011 г.), националния отбор на България (в разстояние на 3 години и общо 23 мача), Ботев Пловдив, Валенсия „Б“, Царско село, ЦСКА 1948, Хебър, Локомотив Пловдив, а понастоящем е начело на Локомотив София.