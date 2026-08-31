БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Любослав Пенев празнува 60-годишен юбилей

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Той завинаги ще остане в историята като легенда на ЦСКА и националния отбор

любослав пенев трябваше оттеглим почивката поне гол аванс
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Днес, 31 август, своя юбилеен 60-и рожден ден празнува централният нападател на Златното поколение и бивш национален селекционер Любослав Пенев.

Той е роден на 31 август 1966 г., а състезателната си кариера стартира в отбора на ЦСКА, за който играе в продължение на 5 години и записва 101 мача и 80 гола за първенство. Двукратен шампион на страната, четирикратен носител на националната купа и трикратен носител на Купата на Съветската Армия. Заради фантастичните си изяви печели отличието „Футболист на годината“ през 1988 г., а година по-късно осъществява сериозен трансфер, като преминава в испанския гранд Валенсия. В следващите 6 сезона Пенев се утвърждава като лидер и капитан на отбора и вкарва 67 гола в 167 мача за тима.

През сезон 1995/96 г. води атаката на Атлетико Мадрид, с който печели „златен“ дубъл в Испания, а впоследствие носи екипите на Компостела и Селта Виго.

Завръща се в България, за да поеме ръководството на ЦСКА, но през 2001 г. отново се насочва към футболния терен и добавя 8 гола в 22 мача за „червените“. Завършва кариерата си през 2002 г. в Локомотив Пловдив.

За националния отбор дебютира през 1987 г. и в следващите 11 години записва 62 мача и 14 гола за „лъвовете“. Заради коварна болест пропуска финалите на световното първенство в САЩ през 1994 г., но е в състава за Евро’96 и Мондиала през 1998 г.

След приключване на състезателната си кариера се насочва към треньорството, като води ЦСКА, Литекс (шампион на България за 2010/2011 г.), националния отбор на България (в разстояние на 3 години и общо 23 мача), Ботев Пловдив, Валенсия „Б“, Царско село, ЦСКА 1948, Хебър, Локомотив Пловдив, а понастоящем е начело на Локомотив София.

#Любослав Пенев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
2
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали...
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
3
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
Моторист загина след удар в къща в Берковица
4
Моторист загина след удар в къща в Берковица
Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в гонки с дрон
5
Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в...
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София Хелпърс"
6
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
3
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...

Още от: Футбол

Любослав Пенев: Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него
Любослав Пенев: Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него
Лудогорец продаде Идан Нахмиас на шампиона на Израел Лудогорец продаде Идан Нахмиас на шампиона на Израел
Чете се за: 00:42 мин.
Валентин Илиев: Манталитетът в ЦСКА винаги е бил да се борим за още и още Валентин Илиев: Манталитетът в ЦСКА винаги е бил да се борим за още и още
Чете се за: 01:52 мин.
Дунав и Локомотив София търсят изход от кризата Дунав и Локомотив София търсят изход от кризата
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте мачовете на България на световното първенство по Сока 6 Гледайте мачовете на България на световното първенство по Сока 6
5662
Чете се за: 01:42 мин.
Хакан Чалханоглу изстреля Интер към втора поредна победа в Серия А Хакан Чалханоглу изстреля Интер към втора поредна победа в Серия А
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Протест в подкрепа на Ива Михайлова пред съда в Кочани
Протест в подкрепа на Ива Михайлова пред съда в Кочани
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова в писмо до българските социалисти: Благодаря за доверието и подкрепата Президентът Илияна Йотова в писмо до българските социалисти: Благодаря за доверието и подкрепата
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Крум Зарков за подкрепената от БСП кандидатура на Йотова за президент: Това е логичен и нормален избор Крум Зарков за подкрепената от БСП кандидатура на Йотова за президент: Това е логичен и нормален избор
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Струмяни търси доброволци, бедственото положение се удължава с месец Струмяни търси доброволци, бедственото положение се удължава с месец
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Агенция „Митници“ използва "Дракула" -...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Спасителни екипи от Непал и Тибет засилват усилията си да освободят...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Най-малко 15 души са безследно изчезнали след наводнения в Гранд...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ