БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
България и еврото
Бизнес
Новини от миналото
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
Новини от миналото
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Спортни предавания
Още
Спорт
Спортни новини 31.08.2026 г., 09:10 ч.
от
БНТ
A+
A-
09:10, 31.08.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
08:42, 31.08.2026
Крум Зарков за подкрепената от БСП кандидатура на Йотова за...
08:34, 31.08.2026
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
08:28, 31.08.2026
Агенция „Митници“ използва "Дракула" -...
08:06, 31.08.2026
КЕВР ще обяви цената на природния газ за септември
08:04, 31.08.2026
Издирва се черната кутия на ферибота, потънал край Северен Кипър
08:00, 31.08.2026
Финални етапи от колоездачната обиколна на България: Ограничава се...
07:54, 31.08.2026
Американски удари срещу Иран, Техеран отговори с атаки срещу бази в...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали...
3
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
4
Моторист загина след удар в къща в Берковица
5
Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в...
6
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София...
Реклама
Най-четени
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
3
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
6
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 30.08.2026 г., 20:35 ч.
Спортни новини 30.08.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 30.08.2026
Спортни новини 29.08.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 29.08.2026
Спортни новини 29.08.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 29.08.2026
Спортни новини 28.08.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 28.08.2026
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
15:07, 28.08.2026
Чете се за: 00:40 мин.
Реклама
Водещи новини
Протест в подкрепа на Ива Михайлова пред съда в Кочани
10:07, 31.08.2026
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова в писмо до българските социалисти: Благодаря за доверието и подкрепата
09:10, 31.08.2026
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Крум Зарков за подкрепената от БСП кандидатура на Йотова за президент: Това е логичен и нормален избор
08:42, 31.08.2026
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Струмяни търси доброволци, бедственото положение се удължава с месец
07:11, 31.08.2026
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Агенция „Митници“ използва "Дракула" -...
08:28, 31.08.2026
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
08:34, 31.08.2026
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Спасителни екипи от Непал и Тибет засилват усилията си да освободят...
07:18, 31.08.2026
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Най-малко 15 души са безследно изчезнали след наводнения в Гранд...
07:43, 31.08.2026
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ