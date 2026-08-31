Американски удари срещу Иран, Техеран отговори с атаки срещу бази в Йордания

Съединените щати атакуваха Иран за първи път от повече от месец - поразени са две пускови установки на остров Ларак.



Според централното военно командване ударите са били целенасочени и "прецизни" и са били в отговор на пряка заплаха за Ормузкия проток.

В отговор Иран атакува две американски бази в Йордания. По данни на местните власти са прехванати 8 ракети. Преди дни президентът Доналд Тръмп заяви, че Ормуз е изцяло разминиран и всеки опит отново да бъдат слагани мини ще бъде наказан.

Последните американски удари по иранска територия бяха в края на юли, преговорите между Вашингтон и Техеран продължават да са в патова ситуация.



