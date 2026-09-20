Възможно ли е да има скрити помещения в гробницата на Тутанкамон?

Учени, изследващи гробницата на Тутанкамон в Египет, са открили геофизични данни, които сочат към възможното наличие на неизвестни коридори и помещения зад стените ѝ, съобщава уебсайтът “Heritage Daily”. Откритието възобновява търсенето на мястото, където може да е погребана царица Нефертити.

Ново изследване на прочутата гробница KV62 в Долината на царете е установило подземни аномалии, които според учените може да представляват скрит комплекс от помещения и проходи. Резултатите обаче не са окончателни, а независими специалисти призовават за предпазливост, докато не бъдат получени по-подробни данни или физически доказателства.

Изследователите са използвали георадар и измервания на микрогравитацията, за да проучат гробницата и околния терен. Микрогравитационните измервания регистрират минимални промени в гравитационното поле на Земята, които могат да разкрият различия в плътността на материалите под повърхността.

Екипът твърди, че съвкупността от данните насочва към структури, които може да са съществували още преди погребението на Тутанкамон.

Мамдух Елдамати, археолог от университета „Айн Шамс“ в Кайро и бивш министър на антиките на Египет, заяви, че резултатите „насочват към възможен скрит комплекс от коридори и помещения“.

Сред най-интересните находки са данните за предполагаем коридор с ширина около два метра, изпълнен с отломки, който се простира от погребалната камера на Тутанкамон.

Строителният инженер и специалист по геофизика Джордж Балард, анализирал резултатите от изследването заедно с данни от по-ранни проучвания, смята, че предишните изследвания може да са пропуснали коридора, тъй като са търсили голяма празна камера непосредствено зад стената на гробницата.

При изследването на микрогравитацията са направени над 1200 измервания на площ от около 35 квадратни метра около гробницата.

По думите на Балард някои от установените аномалии изглеждат като структури с ниска плътност и прави ъгли, разположени успоредно на северната стена на погребалната камера на Тутанкамон. Тези характеристики биха могли да съответстват на пространства, създадени от човека.

Особено внимание е привлечено от обект, обозначен като „аномалия 7“. Той представлява зона с преобладаващо ниска плътност, в която се намира приблизително квадратна област с материал с по-висока плътност.

Балард допуска, че това може да е помещение, съдържащо предмети, но признава, че измерванията са на границата на възможностите, при които технологията може надеждно да установи подобни структури.

Новите резултати добавят поредна глава към дебат, който продължава повече от десетилетие.

През 2015 г. британският египтолог Никълъс Рийвс предположи, че гробницата на Тутанкамон може да крие допълнителни помещения, включително погребалната камера на Нефертити – една от най-известните царици на Древен Египет.

Гробницата на Тутанкамон отдавна интригува археолозите, тъй като е необичайно малка за царско погребение. Рийвс посочи линии и пукнатини, видими по северната стена на погребалната камера, както и промени в древните рисунки върху нея, като възможни признаци за наличието на скрита врата.

Според неговата теория KV62 първоначално е била част от значително по-голяма царска гробница. Когато Тутанкамон умира неочаквано на млада възраст, част от вече съществуващия комплекс може да е била пригодена за неговото погребение, докато останалите помещения са били запечатани.

Предишните опити за проверка на тази хипотеза с геофизични технологии дадоха противоречиви резултати. Някои проучвания показаха възможни скрити пространства, докато други не откриха убедителни доказателства.

Последното изследване отново привлече внимание към тази възможност, но външни специалисти подчертават, че са необходими допълнителни доказателства.

Кристофър Гафни, археолог и специалист по георадар в Университета на Брадфорд, определи изследването като „изключително интересно“, но заяви, че публикуваната информация не е достатъчна за окончателно заключение.

Геофизикът Питър Стайлс от Университета Кийл посочи, че данните от микрогравитационните измервания правят наличието на помещения правдоподобно, но също призова за получаването на по-подробни данни.

Дори ако наличието на скрити помещения бъде потвърдено, археолозите предупреждават, че няма гаранция, че там се намира погребението на Нефертити.

Възможно е помещенията да са складове или друга част от по-стар погребален комплекс. Те може също да са били сериозно повредени от внезапни наводнения в Долината на царете.

Изследователите въпреки това смятат, че физическото проучване на установените аномалии може най-сетне да покаже дали мистерията от последните десетилетия има структурно обяснение.

Екипът предлага да бъдат пробити няколко малки отвора с диаметър около 7–8 сантиметра от повърхността към една от най-силно изразените зони с ниска плътност, разположена на няколко метра северно от погребалната камера на Тутанкамон.

Вече се тестват дистанционно управлявани миниатюрни устройства, оборудвани с камери с 360-градусов обзор. Те потенциално могат да бъдат прокарани през отворите, за да изследват евентуалните подземни пространства.

Всяко пробиване или разкопаване ще изисква одобрението на Върховния съвет по антиките на Египет.

Ако разрешението бъде дадено, изследователите се надяват проучвателните работи да започнат още през ноември.

Засега възможността зад стените на гробницата да се намират неизвестни помещения – и че на няколко метра от погребалната камера на Тутанкамон може да се крие една от най-големите археологически загадки на Древен Египет – остава интригуваща, но недоказана.