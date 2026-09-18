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Любомир Ганев, Ивелин Попов и Стилияна Николова в "Арена спорт"

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Спорт
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Гледайте "Арена спорт" в неделя, 20 септември, от 12:30 часа пряко по БНТ 1.

Любомир Ганев, Ивелин Попов и Стилияна Николова в "Арена спорт"
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Темите в "Арена спорт" на 20 септември:

Волейболни емоции, владеещи нацията - за мъжкия ни представителен тим говорим с Любомир Ганев.

В каква посока върви футболът ни - мнението си дава Ивелин Попов.

Шампионски амбиции и европейски вечери за Левски - гост в студиото Николай Димитров.

На световния връх с мисъл за олимпийски подвизи - разговор със Стилияна Николова.

И още:

Какво очаква от зимния сезон Лора Христова?

Среща с легендата на бодибилдинга - Рони Колман.

Очаквайте "Арена спорт" тази неделя по БНТ 1!

#"Арена спорт"

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