Любомир Ганев, Ивелин Попов и Стилияна Николова в "Арена спорт"

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 20 септември, от 12:30 часа пряко по БНТ 1.
Темите в "Арена спорт" на 20 септември:
Волейболни емоции, владеещи нацията - за мъжкия ни представителен тим говорим с Любомир Ганев.
В каква посока върви футболът ни - мнението си дава Ивелин Попов.
Шампионски амбиции и европейски вечери за Левски - гост в студиото Николай Димитров.
На световния връх с мисъл за олимпийски подвизи - разговор със Стилияна Николова.
И още:
Какво очаква от зимния сезон Лора Христова?
Среща с легендата на бодибилдинга - Рони Колман.
Очаквайте "Арена спорт" тази неделя по БНТ 1!