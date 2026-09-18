Среща на „Карпатската осморка“: Нова трансгранична инициатива на Украйна

Украинският президент стартира нова трансрегионална инициатива, наречена "Карпатската осморка".

Учредителната среща на върха на представители на осем държави от Карпатския регион се провежда в украинската част на Карпатите. Очаква се новата инициатива да спомогне за трансграничното икономическо сътрудничество и подкрепата за местните общности. Зеленски приветства президентите на Румъния и Сърбия, премиера на Полша и представители на Словакия, Чешката република и Австрия. В срещата участват и представители на Унгария и ЕС.