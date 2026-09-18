"Нестле" обяви, че ще вземе "всички необходими мерки", за да защити правата си в Русия

Швейцарският хранително-вкусов гигант "Нестле" обяви, че ще вземе "всички необходими мерки", за да защити своите права в Русия и да продължи дейността си в страната.

По-рано руския президент Путин с указ прехвърли всички активи на компанията и на френската верига супермаркети "Ошан" в страната на руска фирма.



От Ошан са поискали разяснение от руските власти. Съгласно указа тази фирма ще осъществява "временно управление" на посочените активи.

Според разследващата руска медия "Новая Газета Европа" руската фирма е основана в края на миналата година. Ръководена е от Андрей Крайушкин - генерал от руското Министерство на вътрешните работи. Няма данни за извършвана дейност, има само един служител, а собствениците са неизвестни, отбелязва изданието. То е забранено в Русия и е базирано в Латвия. След първите западни санкции срещу Русия заради нахлуването в Украйна редица международни компании напуснаха страната или прекратиха дейността си. Впоследствие активите им бяха прехвърлени на руски фирми.