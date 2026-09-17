Най-малко 18 ранени при руски удари срещу Киев

Пострадали са две деца, ударено е и училище
Руски удари с дронове и балистични ракети раниха 18 души и поразиха сгради в украинската столица Киев. Сред пострадалите има две деца.
Освен жилищни сгради, отломки са паднали и върху складови помещения, учебно заведение и в близост до бензиностанция.
Американският Конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия. Според него Доналд Тръмп ще може да налага мита до 100% върху държави, които купуват руски петрол и газ, включително Китай и Индия.
Законопроектът е насочен срещу енергийния и отбранителния сектор на Москва, както и срещу нейния „сенчест флот“.
Кремъл заяви, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украйна.