Най-малко 18 ранени при руски удари срещу Киев

Руски удари с дронове и балистични ракети раниха 18 души и поразиха сгради в украинската столица Киев. Сред пострадалите има две деца.

Освен жилищни сгради, отломки са паднали и върху складови помещения, учебно заведение и в близост до бензиностанция.

Американският Конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия. Според него Доналд Тръмп ще може да налага мита до 100% върху държави, които купуват руски петрол и газ, включително Китай и Индия.

Законопроектът е насочен срещу енергийния и отбранителния сектор на Москва, както и срещу нейния „сенчест флот“.

Кремъл заяви, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украйна.